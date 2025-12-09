La AECC en Huesca pide mantener la confianza en los profesionales y el hospital San Jorge

LEER MÁS Inhabilitado por mala praxis un oncólogo del hospital San Jorge en Huesca

Continúa la investigación a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge para esclarecer si sus actuaciones médicas pudieron dar lugar a 25 lesiones imprudentes e incluso a tres delitos de homicidio imprudente. Cabe recordar que el proceso abierto contra este oncólogo se inició a raíz de una investigación interna tras sospechas de mala praxis. En estos momentos, el juzgado está comunicándose con los afectados, unas 28 personas, para informarles y ofrecerles el ejercicio de las acciones legales que les correspondan.

También la AECC ha puesto a disposición todos sus recursos y ha pedido una reunión con el Salud para tratar el asunto. La noticia ha causado gran desconfianza entre los pacientes por eso el presidente de la citada asociación en Huesca, José Manuel Ramón y Cajal, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que los pacientes "pueden y deben" mantener la confianza en los profesionales y el hospital. En su etapa como doctor del centro trabajó mano a mano con varias oncólogas que hacen un trabajo "ejemplar". El mismo ha reiterado que "la mayor parte de los tratamientos ya se pueden aplicar en Huesca pero si es necesario cualquier otro o algún ensayo clínico, se derivan los casos a otros centros hospitalarios sin ningún problema".

El Salud ha habilitado un equipo específico de atención y ha facilitado al juzgado un teléfono destinado a los pacientes y sus familias.