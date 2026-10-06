El gran reto del Real Zaragoza pasa por tres viajes consecutivos

El Real Zaragoza ha demostrado en este arranque liguero haber sido capaz de adaptarse a Primera Federación. De hecho, sus números evidencian que es el mejor de los cuatro descendidos tras la disputada de seis jornadas: suma 15 puntos en el grupo 2 sobre 18 posibles, mientras que la S.D. Huesca queda de momento en 9. En el grupo 1, el Mirandés suma 10 y la Cultural Leonesa 8. Pero el camino es sinuoso y, como bien dicen de forma constante desde el vestuario maño, no hay nada ni medianamente hecho.

Ahora el calendario traza curvas en el camino, tanto como que el Real Zaragoza disputará tres choques consecutivos lejos del Ibercaja Estadio. No es lo mismo que decir lejos de su afición, porque agotarán el papel que les envíen los correspondientes clubes, tal y como ha sucedido en desplazamientos previos a Tarragona, Torremolinos o Ibiza.

El primer viaje es a Alcalá de Henares para medirse a un siempre peligroso filial del Atlético de Madrid. Los colchoneros atesoran 8 puntos en la clasificación, cuatro de ellos en su estadio tras una victoria, un empate y una derrota frente a otro filial, el del Villarreal. Posteriormente, los de Ibai Gómez viajarán a Murcia para enfrentarse a un equipo que, en caso de ganar en el choque aplazado contra el Cartagena, igualarán en la tabla al Real Zaragoza.

Los pimentoneros llevan pleno en su estadio, 3 de 3, igual que el Real Zaragoza. Han dejado por el camino a C.D. Teruel (4-0), Europa (2-1) y Nàstic de Tarragona (2-0).

No tan bien le está yendo al Europa, aunque su única victoria hasta el momento la han conseguido en casa. Fue ante el Rayo Majadahonda por la mínima (1-0), con sendas derrotas ante Jaén (0-3) y Hércules (1-2). Hasta que llegue allí el Real Zaragoza, les faltará recibir al Algeciras en un duelo directo por la salvación.

Tres desplazamientos consecutivos para un Real Zaragoza que quiere seguir siendo sólido y mostrando el mismo fútbol como local y visitante.