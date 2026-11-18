Nueva lesión en el Real Zaragoza, en este caso para Iker Vadillo que no está teniendo suerte en este apartado en el arranque de temporada. El canterano zaragocista sufría un pisotón en los últimos compases de la primera mitad, antes de ser sustituido en la goleada en Jaén, lo que le provocaba molestias en un dedo. El extremo ya se perdió cuatro partidos por una lesión muscular, regresando eso sí a un nivel pletórico, incluyendo gol en el derbi aragonés.

Tras ser sometido a pruebas, los servicios médicos han detectado que sufre una fisura en un dedo del pie izquierdo. Su regreso a los terrenos de juego vendrá marcado por su evolución, aunque seguro es baja para medirse el sábado en el Ibercaja Estadio al Rayo Majadahonda.

Vadillo se suma a Sergio Escudero, que continuará recuperándose de su lesión en el sóleo, mientras que el capitán Ander Herrera sigue trabajando al margen por sus molestias en la espalda. Lo normal, salvo sorpresa, es que el elegido para sustituir en el costado zurdo a Vadillo sea Óscar Ureña, que además viene de marcar en el estadio de La Victoria y es quien compite en el puesto por él.

Más dudas existen en el lateral zurdo, aunque Raúl Pereira cuenta con opciones de retomar la titularidad en detrimento de Sangalli o Gabilondo.