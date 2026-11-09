Así quedan los aragoneses tras la undécima jornada en Primera RFEF

La undécima jornada en Primera Federación ya es historia y no ha sido una jornada cualquiera. Al menos para el Real Zaragoza, donde prácticamente todo le ha salido bien, tanto en lo que de él dependía como con los resultados ajenos. La gran damnificada es la Sociedad Deportiva Huesca, mientras que el Club Deportivo Teruel quiere seguir creyendo en la permanencia.

El fin de semana ha estado marcado de manera obvia por el derbi aragonés que enfrentaba a Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca en el Ibercaja Estadio. Pese a que los visitantes llegaban en su momento de mejor dinámica y mayor confianza de la temporada, la diferencia entre un equipo y otro fue notable, dejando la victoria en casa zaragocista por un 2-0 que se quedaba corto viendo los méritos de unos y otros.

Con este resultado, el Real Zaragoza aprovechaba además los pinchazos de Villarreal "B" y Murcia, con sendos empates como locales frente al Juventud de Torremolinos y Algeciras, equipos en zona baja de la tabla. Esto le deja con 24 puntos en el liderato en solitario, con dos de ventaja sobre el filial, que es segundo, y cuatro sobre los pimentoneros, que quedan como terceros.

Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca frena su dinámica ascendente aunque sigue cerca de todo en décima posición con 15 puntos, a tres de los playoffs de ascenso.

Ya en domingo, el Club Deportivo Teruel se aferraba a Pinilla para cosechar un punto valioso ante otro de los de arriba, el Ibiza, con el 1-1 definitivo. Los de Dani González suman así su séptimo punto de la campaña y mantienen la brecha con la permanencia en cuatro puntos.