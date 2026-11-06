Jornada de derbi en Primera Federación y otra final para el Teruel

Son diez ya las jornadas disputadas en Primera Federación, más de un cuarto de competición, y llega una de las más esperadas para el fútbol aragonés. Porque este sábado, a partir de las 21.00 horas, se miden en el Ibercaja Estadio Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, equipos que comparten objetivo, aunque al menos de momento le está yendo mejor al conjunto maño en su aterrizaje en la categoría de bronce.

Los de Ibai Gómez son colíderes con 21 puntos y mantienen un pulso ante el filial del Villarreal, contra quien se demostró la gran igualdad en la pasada fecha con el 2-2 definitivo. Necesitan por tanto ganar para seguir pujando por ese liderato en solitario, que a final de temporada es el único puesto que garantiza el ascenso directo a Segunda División. Para ello, contará con la baja de Tobajas, expulsado en la recta final del último partido.

Por su parte, los de Albert Rudé llegan en línea ascendente en juego y resultados, con la moral también alta tras vencer al Nástic de Tarragona por 2-0 en El Alcoraz. Ocupan la décima posición con 15 puntos, a dos del playoff de ascenso, por lo que no pueden frenar el ritmo si quieren seguir recortando esa distancia.

Más bajas tendrán los altoaragoneses para la cita teniendo en cuenta que siguen trabajando al margen del grupo Guillem Molina, Óscar Sielva o Rafa Tresaco, aunque se ha reincorporado en los últimos días Agustín Juárez.

Por otro lado, el Club Deportivo Teruel afronta otra final por la permanencia, aunque no tendrá delante un rival ni mucho menos sencillo. Visita Pinilla este domingo a las 12.00 horas el Ibiza, pero los de Dani González, ya lo dijo el técnico, no pueden mirar la entidad del rival y sí competir contra todos. Sentido tiene ya que el equipo es colista con seis puntos, a cinco de un Antequera que marca la permanencia.