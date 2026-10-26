Así quedan los aragoneses tras la novena jornada en Primera Federación

Una victoria y dos empates es el balance que deja la jornada, la novena, en Primera Federación para los tres representantes aragoneses. Afrontaban choques importantes para sus objetivos y el único beneficiado fue el Real Zaragoza, mientras que S.D. Huesca y C.D. Teruel se quedaban con un regusto más bien amargo.

Comenzando por lo positivo, el Real Zaragoza con su victoria por 0-1 ante el Europa, en un duelo de juego gris pero práctico, mantiene el pulso en la clasificación con el filial del Villarreal. Ambos lideran el grupo con 20 puntos, cuatro más que el tercer clasificado, y el calendario depara un duelo entre ambos el próximo sábado en el Ibercaja Estadio.

Mientras, la Sociedad Deportiva Huesca, comunicado incluido lamentando el arbitraje, no pasaba del empate frente al Antequera. Es el segundo en las dos jornadas en las que Albert Rudé ha estado al frente de equipo, lo que no les permite avanzar en la tabla al ritmo deseado. Eso sí, el equipo es decimosegundo con 12 puntos, cinco más que el descenso y a sólo tres de posiciones de playoff de ascenso.

Por último, el Club Deportivo Teruel lograba un empate in extremis en Pinilla frente al Águilas. Necesitaban ganar los de Kiko Ramírez, pero teniendo en cuenta la evolución del choque se tenían que conformar con un punto que les relega, eso sí, a la última posición tras el triunfo del Juventud de Torremolinos. La distancia con la permanencia queda en tres puntos.