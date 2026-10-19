Jornada sin victorias para los aragoneses de Primera Federación

No era la jornada más propicia para los equipos aragoneses que militan en Primera Federación y así ha quedado demostrado este pasado fin de semana. Dos empates y una derrota es el balance que han obtenido, aunque sí se puede extraer como positivo que todos ellos compitieron a buen nivel ante rivales potentes del grupo.

La Sociedad Deportiva Huesca era la primera en saltar al césped, en lo que era el estreno de Albert Rudé en el banquillo. Los oscenses empataban a un tanto en Santo Domingo, frente al Alcorcón, en un choque repleto de contratiempos pero en el que contaron con la opción de llevarse los tres puntos. Las lesiones de Guillem Molina y Óscar Sielva lastraron al equipo, agravadas por la expulsión de Djetei nada más salir del descanso. Pese a todo, lograban adelantarse en el luminoso por medio de Douglas tras un penalti y expulsión que lo igualaba todo. Cuando parecía que podía controlar el choque y llevarse el triunfo, los locales llevaban la igualada definitiva al marcador. Un 1-1 que deja al Huesca en décima posición con 11 puntos, a cuatro de las posiciones de playoff de ascenso.

Ya en sábado, turno para el Club Deportivo Teruel, que visitaba al potente filial del Villarreal. Partido más que meritorio de los de Kiko Ramírez, que querían estirar su buen momento tras ganar la pasada jornada precisamente al Alcorcón en Pinilla. Aguantaron bien, incluso se asomaron con opciones de adelantarse, pero un doblete de Fofana en la recta final del choque dejó el esfuerzo en nada. Con esta derrota por 2-0, los turolenses son antepenúltimos con cinco puntos, a cuatro de la permanencia.

Y en domingo, el Real Zaragoza visitaba probablemente el estadio más difícil del grupo, el del Real Murcia. La igualdad fue la nota predominante en el Enrique Roca, con escasas ocasiones y con dos equipos que fueron incapaces de imponer su ritmo al rival. Cuando mejor estaban los de Ibai Gómez llegaba la expulsión de Peter Ademo, pero el 0-0 no se movería del marcador. Con este empate, los blanquillos suman 17 puntos y son colíderes, superados por diferencia de goles por el Villarreal "B".