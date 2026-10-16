Los aragoneses se miden a tres "cocos" en la octava jornada

Llega una de esas jornadas que puede decidir, o al menos ayudar a visibilizar, el verdadero potencial que atesoran los equipos aragoneses que militan en Primera Federación. Porque los tres se miden a rivales llamados a estar en la parte alta de la tabla y, pese a la igualdad abrumadora de la categoría, todos ellos lo están demostrando desde la primera jornada.

El primero en saltar al césped será en Santo Domingo, terreno de juego del Alcorcón, donde acudirá una renovada Sociedad Deportiva Huesca. Al menos en cuanto a un nombre, el de Albert Rudé, que emprende su aventura en el banquillo azulgrana tras la destitución de Raúl Jardiel. Los oscenses buscan ganar en un campo donde todavía no lo ha hecho nadie, ni siquiera ninguno de los visitantes ha marcado un gol, y el Alcorcón suma un 7 de 9 que le sitúa en quinta posición con 12 puntos, dos más que el Huesca. El choque arranca hoy viernes a las 21.15 horas.

Para el sábado le llega el turno al Club Deportivo Teruel. Tras vencer precisamente al Alcorcón en la pasada jornada, primera victoria y derrota respectivamente de ambos equipos, los de Kiko Ramírez van con la moral por las nubes y la confianza de poder dar la sorpresa. Eso sí, visita complicadísima. Viajan hasta el terreno de juego del Villarreal B, tercer clasificado con 14 puntos, a dos del líder, mientras que el Teruel es antepenúltimo con cinco, a dos eso sí de salir de la zona de la quema.

Y el domingo momento para el Real Zaragoza, en el que es a buen seguro el partido de la jornada. El líder visita al segundo clasificado, el Real Murcia, que hasta ahora sólo sabe lo que es ganar como local y que tiene solidez suficiente como para vencer sin ni siquiera jugar bien, como sucedió en Madajahonda. Un punto, favorable a los maños, separa a ambos en la tabla clasificatoria, por lo que el nuevo equipo puntero tiene amplias posibilidades de salir de este partido del domingo a las 18.15 horas.