Así finaliza la sexta jornada para los aragoneses de Primera Federación

Primera Federación continúa su camino con la sexta jornada cerrada y los aragoneses continúan consolidando sus posiciones, tanto para bien como para mal. El que mejor lo tiene es el Real Zaragoza, que volvía a vencer y golear a costa de un Club Deportivo Teruel que completó un más que digno partido, pero que acababa cayendo por 4-1 en el Ibercaja Estadio.

Se adelantaban los de Kiko Ramírez con un ingenuo penalti de Anartz Peña, bien buscado por Sergio Moreno, anotado por él mismo y condenado con amarilla por una celebración fuera de lugar que minimizó su fútbol desde entonces. Ureña, Espiau, Pau Sans y Jardí volteaban el electrónico hasta sellar el 4-1 definitivo y, de paso, la quinta victoria consecutiva para los maños.

De esta manera, los de Ibai Gómez aprovechaban el tropiezo del filial del Villarreal y se suben al carro de la primera posición de la tabla con 15 puntos de 18, sólo alcanzable por el Murcia si es capaz de ganar en el aplazado ante el Cartagena que se disputa entre semana. Mientras, el Club Deportivo Teruel se queda en dos puntos, penúltimo a cinco de la permanencia, y sigue sin saber lo que es ganar en la presente Liga.

Vencía también la Sociedad Deportiva Huesca al Europa, con más efectividad que brillo pero dando pasos en esa consolidación de imagen que busca Raúl Jardiel desde el banquillo. Un 3-1 en el que supo aprovechar los innumerables groseros errores del guardameta visitante y que le hace escalar, con nueve puntos, hasta la novena posición, a sólo dos puntos ya de las posiciones de playoff de ascenso.