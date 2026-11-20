Nueva jornada en Primera Federación, la que hará superar el primer tercio de competición y adentrarse en el segundo, por lo que los puntos comienzan a ser de suma relevancia para instalar a cada uno dentro de los objetivos marcados a principios de temporada. Ahí sólo está cumpliendo con nota el Real Zaragoza, mientras que S.D. Huesca y C.D. Teruel no están, de momento, dando la talla.
En esta decimotercera jornada, primero actuará el C.D. Teruel. Lo hará hoy mismo, viernes, a partir de las 19.00 horas. Recibirá en Estadio Pinilla al Hércules de Alicante, rival que forma parte de ese nutrido grupo de equipos que pelearán por estar en playoffs de ascenso, pero poco o nada debe importarle a la escuadra de Dani González quién se ponga delante. Los turolenses, que recuperan efectivos excepto a Relu, son colistas con 7 puntos y la necesidad hace que sólo valga ganar para recortar la brecha, también de 7 puntos, respecto a la permanencia.
Será el Real Zaragoza el segundo en saltar al césped, ya en sábado a las 16.30 horas en el Ibercaja Estadio. Delante tendrá un Rayo Majadahonda que es penúltimo, con la misma puntuación que el C.D. Teruel, y que ha perdido los seis encuentros que ha disputado hasta ahora como visitante. Los pronósticos dan como muy favoritos a los de Ibai Gómez, pero el técnico no quiere saber nada de excesos de confianza. Las bajas de Escudero y Vadillo obligarán a recomponer la banda zurda, con Pereira y Ureña como favoritos para ocupar sendas posiciones.
Ya en domingo, momento para que la Sociedad Deportiva Huesca busque su redención. Será con el calor de su público, donde ha dado su mejor aunque insuficiente versión hasta ahora, ante el Ibiza a partir de las 12.00 horas del domingo. Los de Albert Rudé encadenan dos derrotas, ambas a domicilio, y ahora mismo se encuentran más cerca de la zona de descenso, a tres puntos, que de los playoffs, a cuatro. Cifras que hablan por sí solas y que exigen una reacción inmediata del cuadro altoaragonés, que se obliga a ganar a un rival directo en la lucha por situarse en los puestos altos de la tabla clasificatoria.