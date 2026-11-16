Así quedan los aragoneses tras la jornada 12 en Primera RFEF

Doce jornadas se han disputado ya en Primera Federación, prácticamente un tercio del total, y los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón mantienen un ritmo de regularidad, eso sí, en un caso para bien y en otros dos con connotaciones negativas. En la última, de nuevo fue el Real Zaragoza el único capaz de sacar su partido adelante.

Lo hacía además de manera brillante, dando un sonoro puñetazo en la mesa tras ganar 0-4 al Real Jaén, en un estadio en el que nadie había sido capaz de sacar los tres puntos hasta ahora. El triunfo se suma a resultados positivos para sus intereses, ya que el Villarreal B empataba en Alicante ante el Hércules y el Real Murcia caía frente al Alcorcón en tierras pimentoneras, por lo que el colchón en el liderato es ya de cuatro puntos respecto a su primer perseguidor.

Mientras, la Sociedad Deportiva Huesca caía en su visita al Juventud de Torremolinos, rival en zona de descenso, lo que supone la segunda derrota consecutiva con Albert Rudé en el banquillo. Los oscenses no cuajaron un buen partido y fallaron en lo de casi siempre, en el plus de competitividad que sí pusieron sobre el tapete los andaluces para sellar los tres puntos. Ahora mismo, el equipo es decimosegundo con 15 puntos, tres por encima del descenso y a cuatro de los playoffs. También a doce del ascenso directo, aunque es una cota que ya casi nadie mira en tierras altoaragonesas pese a ser el objetivo inicial.

Por su parte, el Club Deportivo Teruel tropezó en los errores de siempre, en ser un equipo que se defiende con entereza durante 80 minutos para acabar claudicando en la recta final. Lo hizo por 1-0 en el estadio del Atlético Madrileño, otro rival de la zona baja, y los de Dani González se mantienen colistas con 7 puntos, misma cifra que les separa de la salvación.