La lesión de Escudero obliga a cambios en el Real Zaragoza

Pocos contratiempos en forma de lesiones ha tenido que afrontar el Real Zaragoza en estas once primeras jornadas de Liga en Primera Federación. La última ha llegado hace escasas horas, cuando el club ha anunciado que Sergio Escudero sufre una lesión muscular a la altura del sóleo de su pierna izquierda, dolencia que, sin especificar grado, suele rondar el mes de baja.

Escudero venía siendo el dueño y señor del carril zurdo de la defensa zaragocista y, de hecho, completaba probablemente su mejor partido de la temporada frente a la Sociedad Deportiva Huesca, secando a un Douglas que estaba siendo de lo más destacado del conjunto oscense. Ahora, el pucelano tendrá que parar y recuperarse, por lo que es momento de comprobar, una vez más, la fortaleza de la plantilla maña.

Al entrenador del Real Zaragoza, Ibai Gómez, se le abren un par de opciones principales, a tenor de lo visto de momento esta campaña. La primera y más natural sería apostar por Raúl Pereira, que no ha tenido minutos ni ante el filial del Villarreal ni en el derbi aragonés. Su carácter ofensivo es indiscutible, también su aportación, pero quizás ofrece alguna duda más en lo que respecta a las labores defensivas.

Teniendo en cuenta que el equipo maño visita al Real Jaén, con un potencial en ataque por encima de la media de la categoría, se atisba otra alternativa posible. No es otra que la de desplazar a Marco Sangalli al carril zurdo, posición que conoce y que ya ha ocupado esta campaña, y darle la titularidad a Jokin Gabilondo en el lado diestro. El ex del Málaga ya fue la apuesta de Ibai para visitar al Real Murcia y ha declarado públicamente en más de una ocasión que es un jugador que le ofrece mucho, por lo que a día de hoy es bastante factible que sea la elección.

Toca estar pendiente también de Ander Herrera, fuera de la convocatoria en el derbi y también del grupo en la sesión del martes. El que volverá a la citación será Tobajas, ya cumplida su sanción por la expulsión ante el Villarreal "B".