Las claves del arranque de temporada de Casademont Zaragoza

Sentimiento de identidad, compromiso y un obligado cambio de rumbo tras aprender de los errores. Son parte de los deberes, de los principales objetivos, que se marcaba Casademont Zaragoza un minuto después de conseguir una milagrosa permanencia en Lugo la pasada campaña. Sabían desde el club que no se podía repetir una temporada así y, visto el arranque de Liga Endesa, parecen estar consiguiendo lo que se proponen.

Porque clasificatoriamente el equipo ha dado un giro completo, con cinco victorias en siete jornadas y una quinta posición que invita a soñar con estar entre los mejores. Pero el mensaje que sale desde cuerpo técnico y vestuario pone el foco en otra realidad: en los más de 8.000 espectadores que acudieron por ejemplo al Pabellón Príncipe Felipe y se marcharon felices de ver a su equipo vencer y convencer ante Unicaja.

Comenzando por su entrenador, Gonzalo García de Vitoria, que se imponía precisamente al que en verano rechazó el banquillo maño, Txus Vidorreta. Conecta con la grada, el equipo le compra el mensaje y los roles definidos, tras un notable trabajo de Pedro Llompart en la confección de la plantilla. Ha dado con la tecla de encontrar bases que jueguen y dejen jugar a sus compañeros, sumando a Bell-Haynes la presencia de un Guillem Vives que va camino de convertirse en ídolo en tiempo récord.

Por no hablar de la pintura, donde se dio con buen criterio continuidad a Olaseni para añadir una pieza clave: la de un Laurynas Birutis al que poco le ha costado demostrar sus condiciones para dominar la pintura en ACB. O de la zona exterior, con Brussino marcándose una jornada estelar, MVP; por no hablar de Jaworski, que tiene una muñeca como hacía días que no se veía por tierras aragonesas.

Nada sería posible sin que otros actores rindan como rinden en los minutos que disponen, como Jaime Fernández, Sergi García, Robert Blumbergs o Miguel González. Y con todo, a la espera de las recuperaciones de Homesley y Bango, que darán otro plus al equipo.

Una metamorfosis completa que ha llevado al equipo a cuajar un gran arranque, al que ahora hay que meter dosis de ambición para ir a Badalona y ganar también al Joventut para dar otro pasito, o paso grande, hacia la disputa de la Copa del Rey.