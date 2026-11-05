A.Gain ya es accionista mayoritario del Real Zaragoza

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La firma de la operación por parte de A.Gain ya está formalizada y, por tanto, se convierte en accionista mayoritario del Real Zaragoza. La operación culmina tras completarse todos los procedimientos pendientes, incluidas las autorizaciones legales y deportivas correspondientes por parte de los organismos competentes.

Este acuerdo supone un nuevo hito en el proyecto anunciado el pasado 14 de julio, cuando A.Gain comunicó su incorporación al accionariado y la gestión de la entidad, con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto deportivo.

La operación será sometida a ratificación en la próxima Junta General Ordinaria del Real Zaragoza, cuya convocatoria está prevista en las próximas semanas y que se celebrará como es habitual en el mes de diciembre. En dicha Junta también se aprobará una ampliación de capital que situará la participación de A.Gain en el 60%, mientras que los actuales accionistas Juan Forcén y Jorge Mas mantendrán conjuntamente el 40% restante.

Asimismo, la sesión servirá para constituir el nuevo Consejo de Administración de la entidad y aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio que finaliza.