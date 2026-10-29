Vorackova también se marchará a Project B al finalizar 2026

Veronika Vorackova también se marchará de Casademont Zaragoza femenino. Así lo ha comunicado al club en su firme decisión de resolver anticipadamente su contrato para incorporarse a un nuevo proyecto global de baloncesto, es decir, a Project B.

La checa seguirá así los pasos de Mariona Ortiz para enrolarse en esta nueva competición itinerante, que amenaza con debilitar las competiciones nacionales como ya le está sucediendo a Casademont Zaragoza. Ambas partes han decidido resolverlo de mutuo acuerdo, por lo que continuará vinculada hasta el próximo 30 de diciembre.

En el comunicado, Basket Zaragoza agradecía a Veronika Voráčková su trabajo, profesionalidad y aportación durante todos estos años en el club y su compromiso hasta el 30 de diciembre y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales que iniciará a partir de esa fecha.

Todo en el contexto de jugarse el liderato de grupo en Euroliga, que celebra hoy su tercera jornada a partir de las 20.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe. El rival, Kibirkstis, también ha ganado sus dos primeras fechas, por lo que se espera un gran partido en el coliseo zaragozano.