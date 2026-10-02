Mariona Ortiz se marchará cuando finalice 2026

Lo que era un secreto a voces se ha terminado de confirmar a las 10.00 horas de este viernes: Mariona Ortiz abandonará Casademont Zaragoza esta misma temporada. Sólo faltaba por conocer la oficialidad del acuerdo y la fecha en la que la capitana abandonaría la nave maña, quedando estipulada para el próximo 30 de diciembre.

Así lo ha anunciado el club en un comunicado, que incluye las primeras palabras de Mariona. "Primero de todo, siento de todo corazón la forma en la que os habéis enterado. No era la que estaba planeada, ni la que me hubiera gustado y, mucho menos, la que os merecíais", empezaba, añadiendo que "estos últimos meses la vida me ha recordado que no siempre va de lo que una tiene planeado".

Por último, afirmaba que no es momento de despedidas y que el equipo siempre estará por encima de todo: "Hasta el último día seguiré siendo fiel a mí misma y haré lo que siempre he hecho desde que llegué aquí: darlo todo por y para este club, este equipo y por vosotros".

Así finalizará el idilio de la de Calella con Zaragoza antes de enrolarse en Project B, la nueva competición itinerante que se desarrolla entre los meses de enero y abril. De momento, Mariona comenzará junto a sus compañeras la Liga Endesa este mismo domingo, a las 12.15 horas, frente a Estepona en el Pabellón Príncipe Felipe.