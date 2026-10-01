Ander Herrera da un paso en su recuperación y vuelve al grupo

Unos días después de que el Real Zaragoza anunciara en un comunicado que Ander Herrera debía parar de manera indefinida por una lumbalgia persistente, el capitán ha vuelto a dejarse ver entrenando con el grupo. Síntoma de que los dolores en la espalda van remitiendo y que la recuperación progresiva planteada está funcionando, aunque su regreso a la convocatoria es una incógnita.

De momento, Ander no ha podido ser incluido en las dos últimas, es decir, ni para el choque en el Ibercaja Estadio frente al Cartagena ni tampoco para la visita a Ibiza. Eso sí, no quiso dejar al equipo solo y sí se desplazó con el equipo, pudiendo verle en el vestuario o en la celebración posterior en el césped junto a la afición.

La duda ahora es cuándo podrá el entrenador del Real Zaragoza, Ibai Gómez, volver a contar con él en una convocatoria. Parece apresurado que ese regreso se produzca este mismo domingo en el derbi aragonés ante el Club Deportivo Teruel, pero su evolución será la que marque precisamente su reincorporación.

Con todo ello, el único que es baja segura es Diego Monzón, en plena aventura internacional con la selección sub-20 de Ecuador.