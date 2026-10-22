Casademont sabe sufrir para firmar su segunda victoria

Valiosísima victoria la cosechada por Casademont Zaragoza en la segunda jornada de fase de grupos de Euroliga. Las de Carlos Cantero tuvieron que trabajar y sufrir en la cancha de Athinaikos para estar en todo momento por delante y sellar el triunfo definitivo por 78-89. Tras un inicio pletórico parecía indicar que se viviría un choque plácido, pero las griegas reaccionaban obligando a un esfuerzo extra.

En cuanto a cifras, Merrit Hempe cuajaba un partidazo con 29 puntos y 11 rebotes para 33 de valoración; muy bien secundada por Ornela Bankole que anotaba 26 puntos con un gran 5 de 7 en triples. Además, Mariona Ortiz sigue a lo suyo y tras las 15 asistencias de la primera fecha, en esta ocasión repartía una decena.

Casademont con esta victoria lleva 2 de 2, las mismas que el sorprendente Kibirkstis que vencía en la cancha de Basket Landes y sigue dando pasos para ser el equipo revelación de la temporada.

Precisamente el cuadro lituano será el rival de las mañas en la tercera jornada en un choque que se celebrará en el Pabellón Príncipe Felipe el próximo jueves a las 20.00 horas con el liderato del grupo en juego.