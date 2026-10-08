Aday Mara también brilla en su segunda noche NBA

El aterrizaje de Aday Mara en la NBA está siendo lo más positivo posible. Es cierto que es pretemporada y que los entrenadores utilizan la preparación para realizar pruebas y no arriesgar en exceso a sus principales estrellas de cara a una campaña siempre cargada de partidos y viajes en la competición norteamericana. Pero el pívot zaragozano está dispuesto a demostrar desde el primer día que está listo para tener minutos cuando comience el fuego real.

En la pasada madrugada, Mara se marchó hasta los 22 puntos, con 10 de 10 en tiros de campo y un único fallo en un tiro libre, a los que sumó 6 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón en 25 minutos de juego. Dio continuidad así e incluso mejoró lo sellado en el primer choque de pretemporada, con 12 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones.

Su equipo, Oklahoma, ha caído en los dos compromisos amistosos ante Pelicans y Bucks, pero las actuaciones del maño ya han levantado los elogios de su entrenador. En rueda de prensa, Mark Daigneault destacaba la confianza que están depositando sus compañeros en él, recordando que es habitual que los novatos no reciban tantos balones de los veteranos hasta que no demuestren su valía.