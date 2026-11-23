La decimotercera jornada en Primera Federación traía partidos muy importantes para los representantes aragoneses, que solventaban, para bien y para mal, de la misma manera que vienen haciendo últimamente. El Real Zaragoza volvía a ser el único que cumplía con su cometido, mientras que Sociedad Deportiva Huesca y Club Deportivo Teruel continúan acumulando problemas en el saco.

Comenzando por los maños, los de Ibai Gómez tiraban de paciencia y orden para batir al Rayo Majadahonda por 2-0 en el Ibercaja Estadio, sin dar un mínimo espacio a la sorpresa en el Ibercaja Estadio. Los goles de Sangalli y Espiau catapultan en el liderato al equipo, que aprovechaba el empate del Villarreal "B" para estirar la brecha con el segundo clasificado hasta los seis puntos.

Mientras, continúa la debacle de la Sociedad Deportiva Huesca, que encadena su tercera derrota consecutiva y se mete en muchos problemas clasificatorios. El Alcoraz, tras el 0-4 ante el Ibiza, acababa dividido entre los que se marchaban mucho antes de acabar y los que protestaban enérgicamente. Incluso Rudé y los jugadores se acercaban a uno de los fondos a dar explicaciones, pese a que pocas pueden darse tras ver al equipo oscense a sólo dos puntos de la zona de descenso en decimoquinta posición.

Tampoco llegaba la ansiada reacción del Club Deportivo Teruel, que repetía la competitividad que viene ofreciendo últimamente, pero también los errores en las áreas que le impiden puntuar para acercarse a la permanencia. Los de Dani González caían por 0-1 ante el Hércules en Pinilla y se encuentran ya a ocho puntos de la salvación, que marca precisamente la S.D. Huesca.