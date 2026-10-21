BASKET

Aday Mara hace historia en su debut en NBA

Aday Mara debutaba esta pasada madrugada en la NBA, contando con 11 minutos en la victoria de Oklahoma frente a los San Antonio Spurs por 104-116. El pívot zaragozano firmó la jugada defensiva del choque tras un gran tampón a Wembanyama, culminando la jugada con un mate.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Aday taponaba a la estrella francesa Wembanyama
Aday taponaba a la estrella francesa Wembanyama | OKC Thunder

El momento más esperado para los amantes del baloncesto ha llegado esta pasada madrugada y no ha podido defraudar absolutamente a nadie. Porque tenía lugar el histórico estreno de Aday Mara en la NBA, convirtiéndose en el primer aragonés en debutar en la mejor competición de baloncesto del mundo.

Lo hacía además en el que es, probablemente, el mejor partido que se puede disfrutar a día de hoy en la competición norteamericana. Sus Oklahoma Thunder se medían a los Spurs de San Antonio, dos titanes frente a frente, y Mark Daigneault despejaba pronto la incógnita de si Aday iba a contar con más o menos minutos tras demostrar en pretemporada que sí podía estar a la altura de mirar a los ojos a los mejores.

Con todo, el pívot zaragozano contaba con 11 minutos en pista en la victoria de Oklahoma frente a los Spurs por 116-104. Anotaba Aday siete puntos, capturaba dos rebotes y repartía una asistencia, aunque la imagen que está dando la vuelta al mundo es un gran tapón sobre la estrella francesa Victor Wembanyama. Y no sólo eso, sino que la jugada continuaba y acababa con un mate del pívot, luciendo una sonrisa que evidenciaba su felicidad por el momento vivido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid