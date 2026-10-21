Aday Mara hace historia en su debut en NBA

LEER MÁS Aday Mara también brilla en su segunda noche NBA

El momento más esperado para los amantes del baloncesto ha llegado esta pasada madrugada y no ha podido defraudar absolutamente a nadie. Porque tenía lugar el histórico estreno de Aday Mara en la NBA, convirtiéndose en el primer aragonés en debutar en la mejor competición de baloncesto del mundo.

Lo hacía además en el que es, probablemente, el mejor partido que se puede disfrutar a día de hoy en la competición norteamericana. Sus Oklahoma Thunder se medían a los Spurs de San Antonio, dos titanes frente a frente, y Mark Daigneault despejaba pronto la incógnita de si Aday iba a contar con más o menos minutos tras demostrar en pretemporada que sí podía estar a la altura de mirar a los ojos a los mejores.

Con todo, el pívot zaragozano contaba con 11 minutos en pista en la victoria de Oklahoma frente a los Spurs por 116-104. Anotaba Aday siete puntos, capturaba dos rebotes y repartía una asistencia, aunque la imagen que está dando la vuelta al mundo es un gran tapón sobre la estrella francesa Victor Wembanyama. Y no sólo eso, sino que la jugada continuaba y acababa con un mate del pívot, luciendo una sonrisa que evidenciaba su felicidad por el momento vivido.