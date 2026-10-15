Casademont sabe sufrir para ganar (76-75)

Tras un partido de auténtica locura, especialmente la recta final, Casademont Zaragoza lograba arrancar su aventura en Euroliga de la mejor manera posible. Las de Carlos Cantero se imponían a Basket Landes por 76-75, necesitando la prórroga para levantar un último cuarto donde el choque parecía perdido.

Porque faltando 45 segundos para finalizar el encuentro, las francesas vencían por siete puntos en el Pabellón Príncipe Felipe, 61-68, pero cometieron un error muy claro: dejar vivo a un Casademont Zaragoza que volvió a demostrar una vez más la fortaleza de un equipo al que tienes que tumbar más de una vez para derrotarle.

Una remontada increíble que llevaba el choque a la prórroga, donde sí mejoró el acierto para cosechar una victoria en la primera jornada de la fase de grupos vital. El formato de la Euroliga cuenta cada victoria y cada derrota también en las siguientes rondas, por lo que empezar imponiéndose a uno de los seis mejores equipos de Europa la pasada campaña adquiere una gran relevancia.

En cuanto a cifras, Merritt Hempe lograba 26 puntos y Sheppard 18, siendo las dos principales artífices en lo ofensivo junto a la de siempre, a una Mariona Ortiz que repartió arte con 15 asistencias.

En el otro choque del grupo, Kibirkstis vapuleaba a Athinaikos, 103-65, y comienza como líder. Las griegas querrán resarcirse de la dura derrota en la segunda jornada, en la que Casademont visitará su pista.