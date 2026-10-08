Casademont bate récords ante Gernika con una gran Sheppard (72-108)

Por fin rompió Casademont femenino la maldición del polideportivo Maloste y a la quinta fue la vencida. Y de qué manera, porque las de Carlos Cantero barrieron a Gernika de la pista prácticamente desde el inicio para terminar imponiéndose por 72-108. 36 puntos de diferencia que, sumados a los de la primera jornada contra Estepona, aseguran salvo sorpresa mayúscula seguir como líderes cuando finalice la segunda.

Además, los 108 puntos suponen batir el récord de anotación histórico del equipo, pero no sería el único de la noche. Fue una exhibición colectiva con 147 de valoración, destacando eso sí la actuación de Sheppard que acababa con 31 puntos, 20 antes del descanso. La nueva incorporación para esta temporada iguala así en el primer puesto a Gatling, que mantenía en solitario este récord individual.

El equipo tuvo una gran noche en el triple con 17 anotados en 34 intentos, 7 de ellos de Sheppard con un 88% de acierto, y compartió el balón de manera brillante con 10 asistencias de Mariona o 7 de Bankolé como prueba.

Sin demasiado tiempo para el descanso, las mañas piensan ya en la tercera fecha del campeonato que les llevará hasta Vigo para medirse al Celta este domingo.