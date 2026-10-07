Casademont busca romper la maldición de Maloste

Jornada intersemanal en la Liga Femenina Endesa la que disputa hoy miércoles, a partir de las 20.00 horas, Casademont Zaragoza. Las de Carlos Cantero cumplieron con nota en el primer choque, vapuleando a Estepona y colocándose como el primer líder de la competición, misma posición en la que acabaría la temporada pasada. Eso sí, tienen por delante un reto mayúsculo.

Porque las mañas visitan a Gernika, equipo de por sí incómodo que se crece cuando actúa como local. Como prueba, las aragonesas han caído en polideportivo Maloste en las últimas cuatro temporadas, estadística que choca con la excelencia de la que suelen hacer gala. Si bien Casademont ha sido capaz de ganar en cualquier situación o condición, en la cancha vasca tiene una piedra de toque importante.

En la plantilla y cuerpo técnico son muy conscientes de esta curiosa dinámica que arrastran, aunque también de estar preparadas para romperla de una vez. Además, es el primero de los dos viajes consecutivos que afrontan en apenas unos días, ya que el fin de semana toca visitar al Celta en Vigo, jornada previa al arranque de la Euroliga.

Los protagonistas ante los medios fueron el entrenador de Casademont, Carlos Cantero, y una de las capitanas, Helena Oma. Ambos coincidían en que es momento de fijarse en lo que debe mejorar el equipo, en plena construcción tras una pretemporada anómala con muchas jugadoras viviendo experiencias internacionales.