Las jornadas transcurren en Primera Federación y cada vez se encuentra más cerca el ecuador de una competición donde la vida está siendo opuesta para los representantes aragoneses. Este fin de semana llega la decimocuarta, donde se da la coincidencia de que todos ellos disputan sus duelos como visitantes, con una exigencia notable.

La primera en saltar al césped será la Sociedad Deportiva Huesca, en un choque que tendrá lugar este sábado a las 16.30 horas. El rival, el Algeciras, suma 17 puntos, dos más que los oscenses, por lo que se antoja fundamental que los hombres de Albert Rudé corten su mala racha de tres derrotas consecutivas para evitar males mayores y escalar en la tabla clasificatoria.

El segundo, también en sábado, será el Real Zaragoza. Los maños en este caso arrancarán su encuentro a las 18.45 horas con un duro contrincante enfrente, el Alcorcón. Los madrileños son terceros con 24 puntos, a seis del Real Zaragoza que es líder, por lo que se han confirmado como uno de los perseguidores más peligrosos en esa lucha por el ascenso directo. No conocen la derrota en Santo Domingo, pero tampoco los maños han caído en las últimas doce jornadas.

Y ya en domingo, a las 16.00 horas, el Club Deportivo Teruel tiene una nueva final por la permanencia, aunque todas lo serán hasta que concluya la temporada. Los de Dani González visitan a un Nástic de Tarragona que es decimocuarto con 16 puntos, nueve más que los turolenses, por lo que ganar supondría muy probablemente abandonar la posición de colista y, de paso, meter presión a los que todavía no están en zona roja. Los catalanes basan casi todos sus puntos, 12 de 16, en su fortaleza como locales, mientras que el C.D. Teruel de momento tiene un pobre balance de seis derrotas en seis encuentros, con un único gol a favor y 15 en contra.