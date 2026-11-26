Los duelos europeos suelen mantener la emoción hasta el final y, llegado ese punto, donde todo se decide, Casademont Zaragoza femenino está mostrando un temple espectacular. Parecía perdido el partido y, por, tanto, la condición de invicto para las de Carlos Cantero, pero ahí emergían figuras, especialmente la de Mariona Ortiz, para decirle a Athinaikos que la victoria se quedaba en casa.

El quinto triunfo en cinco partidos en Euroliga para Casademont llegaba por 91-82, en un choque que perdían las mañas a falta de un minuto por cuatro puntos y que logró llevar a la prórroga in extremis. Ahí no hubo historia, o sí. La capitana del conjunto maño, Mariona Ortiz, lideró un tiempo extra perfecto para levantar al pabellón Príncipe Felipe de sus asientos y poder celebrar, finalmente, otra victoria en la máxima competición continental.

Mariona fue precisamente la más valorada con 23, seguida muy de cerca por Nadia Fingall con 22, aunque muy destacada fue también la actuación de Carla Brito con 12 puntos y 6 rebotes, de los cuales 5 fueron en ataque.

Con los resultados de la jornada, todo queda a expensas de la última fecha, la próxima semana en tierras lituanas frente al sorprendente Kibirkstis, que vapuleaba a Basket Landes imponiéndose por 27 puntos. Además, ya conoce cuáles serán los tres rivales en la segunda fase de grupos: Familia Schio, Galatasaray y Estrella Roja.