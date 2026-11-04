Casademont vence y ya está en la siguiente fase de Euroliga

Casademont Zaragoza femenino está acostumbrando, o ya lo ha hecho, a su gente a la excelencia. Cada partido, cada cita, demuestra una mayor madurez y entereza en citas importantes, con la Euroliga como el mejor ejemplo posible de ese paso adelante de la entidad. Las de Carlos Cantero volvían a imponerse a Basket Landes por cuarta vez en los últimos cinco enfrentamientos en otro final apretado que desembocaba en el 69-70 definitivo.

Triunfo con suspense, como no podía ser de otra manera teniendo delante a uno de los mejores equipos del Viejo Continente y al que, de paso, mete en un gran problema tras quedarse con un solo triunfo en cuatro jornadas. Cuatro lleva Casademont, pleno inmaculado, lo que le permite estar ya clasificado para la siguiente fase.

Respecto al choque, la igualdad predominó durante los 40 minutos y apenas hubo grandes diferencias favorables a unas y otras, pero Casademont supo controlar todas esas situaciones donde parecía complicarse el triunfo. En el último minuto tuvo más temple y eso fue lo que le dio la victoria definitiva.

Hempe fue la mejor con 21 puntos y 20 de valoración, muy bien secundada por Helena Oma con 15 puntos y 16 de valoración o las nueve asistencias de Mariona Ortiz. Sheppard probó a jugar, pero sólo pudo contar con 2 minutos y medio en pista.