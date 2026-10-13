Todo listo para una nueva aventura de Casademont en Euroliga

Comienza este miércoles en el Príncipe Felipe la Euroliga para Casademont Zaragoza femenino, que tiene ante sí el difícil reto de al menos repetir la historia vivida la pasada campaña, con la consecución de la medalla de bronce. Lo hará en esta primera jornada de fase de grupos con Basket Landes, equipo francés que ya es un viejo conocido de la parroquia rojilla.

De hecho, las de Carlos Cantero batieron a Landes en los cuartos de final de la pasada Final 6 de Euroliga, en el Príncipe Felipe, escenario que volverá a vivir su tercera ronda final consecutiva en abril de 2027. Tras el triunfo llegó la dolorosa derrota ante Galatasaray en semifinales para acabar con el gran sabor de boca del podio, al imponerse a Girona en la lucha por el tercer puesto.

Tras un inicio de Liga pletórico, liderato incluido, arrancará así la máxima competición continental, donde cada victoria cuenta también al pasar de fase, dentro de un grupo en el que Casademont también está encuadrado con el Kibirtskis lituano y el Athinaikos griego.