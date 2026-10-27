Llega la Copa del Rey para los equipos aragoneses

Llega la Copa del Rey y, como cada año, el mismo debate de la idoneidad o no de afrontarla con las máximas garantías. Todos los equipos que no aspiran por potencial a ganar el título tienen claro que lo más relevante es lo que consigan en Liga, lo que da de comer, pero cada equipo vive dentro de esa realidad una situación diferente.

Son seis los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón y tres los que comienzan hoy mismo su andadura. El primero de ellos en saltar al césped será el Cuarte, en puestos de playoffs de ascenso a Segunda Federación. Se medirá a partir de las 18.30 horas a un Girona que hace escasas temporadas se encontraba disputando la Champions League, pero que ha caído a la categoría de plata del fútbol español, de la que ahora lucha por escapar.

Ya a las 19.00, momento para el Calamocha. Los turolenses están en posiciones de descenso a Tercera Federación, pero tienen en la Copa la excusa ideal para recobrar la confianza. Su rival es el Europa, que milita en Primera Federación, pero que se encuentra en posiciones de descenso. Precisamente vienen esta pasada jornada de caer por la mínima ante el Real Zaragoza.

Y los blanquillos son los terceros que se estrenan, a las 21.00 horas en el campo del Tudelano. Momento para los menos habituales teniendo en cuenta que los de Ibai Gómez se juegan el liderato el sábado frente al filial del Villarreal en el Ibercaja Estadio. Los navarros, por su parte, están en mitad de tabla de Segunda Federación y cuentan con una motivación mayor para superar la ronda.

Para el miércoles, a las 19.00 horas, quedarán el Peña Sport - Sociedad Deportiva Huesca y el Utebo - Sabadell. El plato fuerte llegará el jueves con el choque que medirá al Calatayud con Club Atlético Osasuna, también a las 19.00 horas.