Una receta puede contar mucho más que una lista de ingredientes. Puede recordar a una persona, una celebración, una cocina familiar o una forma de preparar un plato que ha sobrevivido durante décadas porque alguien decidió seguir cocinándolo.

Con esa idea, Vincci Selección Posada del Patio 5* vuelve a poner en marcha en Málaga “Sabores de la Memoria”, la iniciativa gastronómica de Vincci Hoteles que busca recuperar y dar visibilidad a aquellas recetas vinculadas a la historia personal y familiar de los malagueños y, a través de ellas, preservar una parte de la memoria culinaria de la ciudad.

La propuesta regresa este mes de noviembre después de anteriores ediciones en las que los participantes han compartido no solo sus elaboraciones, sino también los recuerdos, costumbres y personas que se esconden detrás de cada plato, convirtiendo cada receta en un pequeño relato de la cultura gastronómica local.

En esta tercera edición, la iniciativa adquiere además una dimensión especial al integrarse en la programación de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica, un reconocimiento que convierte a la ciudad en escenario de numerosas propuestas destinadas a reivindicar su riqueza culinaria, sus productos, sus tradiciones y el legado de quienes han contribuido a mantenerlos vivos. En este contexto, “Sabores de la Memoria” se suma a la celebración poniendo el foco en uno de los mayores tesoros de la gastronomía malagueña: las recetas transmitidas de generación en generación y las historias que las acompañan. Una propuesta realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga que conecta el patrimonio gastronómico con las personas que lo conservan y lo mantienen vivo.

En esta nueva convocatoria, que cuenta con el apoyo de la Fundación Harena, podrán participar personas mayores que disfruten cocinando y conserven una receta especial malagueña que haya pasado de generación en generación, especialmente aquellas elaboraciones vinculadas a su historia familiar, a los sabores de siempre y a las tradiciones culinarias de Málaga.

La selección no tendrá en cuenta únicamente el resultado culinario. También se valorará el componente sentimental de la propuesta, su autenticidad, su vínculo con Málaga y la historia que explica por qué esa receta ha conseguido mantenerse viva y pasar de una generación a otra. Este componente emocional forma parte de la propia esencia de “Sabores de la Memoria”.

Los días 23 y 24 de noviembre, las cocinas de Vincci Selección Posada del Patio 5* abrirán sus puertas a los finalistas seleccionados. Con el acompañamiento del equipo gastronómico del establecimiento, cada uno podrá elaborar su receta y compartir la historia que la ha mantenido viva, convirtiendo los fogones del hotel en un espacio de encuentro entre la cocina profesional y el conocimiento transmitido dentro de las familias.

Serán dos jornadas en las que el protagonismo recaerá tanto en los platos como en quienes los han conservado, recuperando ingredientes, técnicas y formas de cocinar estrechamente ligadas a la identidad culinaria malagueña.

La edición culminará el 27 de noviembre con la celebración de la entrega de premios en Vincci Selección Posada del Patio 5*. Un jurado formado por expertos en gastronomía y profesionales de la cadena será el encargado de valorar las elaboraciones de acuerdo con criterios como el sabor, la autenticidad o el vínculo con la cocina malagueña.

Durante el acto se entregarán reconocimientos en las siguientes categorías:

A la receta que mejor represente los Sabores de la Memoria gastronómica de Málaga.

Al plato más rico y sabroso.

A la propuesta más dulce.

Al participante más colaborador, divertido y entrañable durante el desarrollo de la actividad.

Y, como mención especial, el Premio Entremuros – Raíces de Málaga, a una receta destacada por su carácter auténtico y representativo.

La jornada incluirá un cóctel de agradecimiento para participantes e invitados, y servirá además como presentación oficial del renovado espacio Entremuros, consolidado ya como un lugar de referencia en la recuperación de la cocina local.

De la receta familiar a la mesa de Entremuros

A partir del próximo mes de enero, el restaurante incorporará a su carta un menú degustación muy especial: el “Menú Sabores de la Memoria”, que reunirá las recetas ganadoras de esta edición en dos versiones: la original y la reinterpretada por los chefs del hotel, que estarán disponibles durante toda la temporada de invierno. Una manera de celebrar el arraigo y el sabor de siempre desde una mirada contemporánea.

“Sabores de la Memoria” refuerza así la relación de Vincci Selección Posada del Patio 5* con Málaga y con su patrimonio gastronómico, dando protagonismo a quienes han mantenido vivas muchas de sus recetas y tradiciones.

La iniciativa adquiere además un significado especial en 2026, año en el que Vincci Hoteles celebra su 25 aniversario, y conecta con “La Mirada Vincci”: una forma de acercarse a cada destino a través de aquello que lo diferencia, desde su arquitectura y su cultura hasta las personas, historias y sabores que forman parte de su identidad. Porque conservar una receta también es conservar una pequeña parte de la historia de una ciudad.