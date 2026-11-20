El Hospital Quirónsalud Málaga da un nuevo paso en su apuesta por la medicina de alta especialización con la creación de la Unidad Avanzada de Cirugía de Cadera, dedicada al diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades de esta articulación, que incorpora las técnicas quirúrgicas más avanzadas y las últimas innovaciones tecnológicas, con especial protagonismo de la cirugía robótica.

La nueva Unidad, dirigida por el doctor Vicente De la Varga, se integra dentro del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga, liderado por el doctor Rafael López Arévalo, reforzando así la capacidad asistencial del equipo y ampliando su oferta de procedimientos altamente especializados.

La puesta en marcha de este proyecto representa un importante avance para la sanidad malagueña, al reunir en un mismo centro la experiencia de profesionales especializados en cirugía de cadera, tecnología de última generación y un modelo de atención integral y personalizada, lo que permite

Su creación responde a una necesidad creciente: ofrecer soluciones avanzadas a una población cada vez más activa y longeva, en la que las enfermedades degenerativas de cadera, las lesiones deportivas y las patologías articulares complejas tienen una repercusión directa sobre la autonomía y la calidad de vida.

Una de las principales señas de identidad de la Unidad de Cirugía de Cadera es su “dedicación exclusiva a la patología de cadera; un modelo de superespecialización que permite concentrar experiencia, conocimientos, tecnología y recursos humanos en una única articulación”, explica el doctor Vicente De la Varga.

Su cartera asistencial abarca prácticamente todas las enfermedades y lesiones que pueden afectar a la cadera: artrosis, necrosis de la cabeza femoral, displasia, choque femoroacetabular, lesiones del labrum, lesiones deportivas, alteraciones anatómicas, secuelas traumáticas y complicaciones derivadas de prótesis previamente implantadas.

El instituto contempla todas las alternativas terapéuticas, desde los tratamientos conservadores y las técnicas de preservación articular hasta la artroscopia de cadera, las prótesis primarias, la cirugía de recambio protésico y los procedimientos reconstructivos de especial complejidad.

Esta visión integral permite individualizar las decisiones terapéuticas y seleccionar el procedimiento más adecuado según la edad, anatomía, actividad física, expectativas y necesidades de cada paciente. Y es que, como explica el doctor Vicente De la Varga, “nuestro objetivo no es simplemente operar caderas, sino ofrecer a cada paciente la mejor solución para recuperar su movilidad, aliviar el dolor y volver a disfrutar de su vida. La especialización nos permite abordar incluso los casos más complejos con un enfoque individualizado”.

La cirugía robótica permite la máxima precisión y planificación individualizada

La cirugía robótica para la implantación de prótesis de cadera constituye uno de los principales elementos diferenciales de la nueva unidad y una de sus apuestas tecnológicas más importantes.

Esta tecnología permite realizar una planificación quirúrgica individualizada, adaptada a la anatomía de cada paciente, y proporciona herramientas de asistencia que ayudan al cirujano a optimizar la orientación y colocación de los componentes protésicos.

La cirugía robótica representa una evolución de la cirugía protésica convencional, al proporcionar información adicional y un mayor control sobre determinados parámetros durante la intervención, siempre bajo la dirección del cirujano. Y es que, como señala el responsable de la Unidad de Cirugía de Cadera, “la robótica no sustituye la experiencia del cirujano, sino que la potencia. Nos permite trasladar al quirófano una planificación personalizada y controlar con mayor precisión aspectos fundamentales de la intervención. La combinación de experiencia y tecnología es la que realmente aporta valor al paciente”.

Junto a la robótica, el instituto apuesta por otras técnicas avanzadas, como las prótesis de recubrimiento de cadera, los implantes de tallo corto y las soluciones reconstructivas individualizadas, especialmente relevantes en pacientes jóvenes, activos o con necesidades anatómicas particulares.

Otro de los pilares del Instituto de Cirugía de Cadera es la utilización de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, especialmente el abordaje anterior directo de cadera, procedimiento en el que el Dr. De la Varga cuenta con una amplia experiencia.

Esta técnica “permite acceder a la articulación a través de planos anatómicos que favorecen la preservación de las estructuras musculares y, en pacientes seleccionados, pueden facilitar una recuperación funcional más temprana”.

Combinada con protocolos específicos de anestesia, analgesia, movilización precoz y rehabilitación, “constituye la base de un programa de recuperación acelerada o fast-track, diseñado para reducir el impacto de la intervención y favorecer la reincorporación a las actividades cotidianas”, subraya el traumatólogo.

En determinados pacientes, estos protocolos permiten comenzar a caminar pocas horas después de la cirugía y recibir el alta hospitalaria al día siguiente, siempre que su evolución clínica lo permita.

La atención del Instituto de Cirugía de Cadera no termina en el quirófano. El proceso asistencial comienza con una evaluación exhaustiva y una planificación personalizada, continúa durante la hospitalización y se prolonga mediante un seguimiento estructurado y un programa individualizado de recuperación funcional.

Más allá de la innovación tecnológica, el Instituto de Cirugía de Cadera nace con una finalidad esencial: mejorar la calidad de vida de las personas que sufren dolor, limitación funcional o pérdida de movilidad como consecuencia de una enfermedad de cadera.

“Queremos una unidad de cirugía de cadera comparable, por su filosofía de especialización y su apuesta tecnológica, a los grandes centros internacionales, un lugar donde cada paciente encuentre experiencia, innovación, seguridad y, sobre todo, un trato humano y cercano”, concluye el Dr. Vicente De la Varga.