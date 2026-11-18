El acto tuvo lugar el pasado 17 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, en el Palomar de Picasso de Bodegas El Pimpi, y contó con la participación de representantes de la Fundación «El Pimpi», «Sabor a Málaga», el autor del libro y dos de las abuelas protagonistas de esta obra.

La presentación estuvo a cargo de Leonor García-Agua, directora de «Sabor a Málaga», quien introdujo al autor y puso en valor la importancia de iniciativas que contribuyen a difundir y preservar la riqueza gastronómica de la provincia. Por su parte, Luis Merino, presidente de la Fundación «El Pimpi», dio la bienvenida a los asistentes, expresó su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este proyecto y compartió algunas de las iniciativas y líneas de trabajo que desarrolla la Fundación en su compromiso con la cultura y las tradiciones malagueñas.

Durante su intervención, Samuel Perea, autor del libro, compartió su experiencia personal y profesional durante la elaboración de esta obra, desvelando numerosos detalles, vivencias y anécdotas que aparecen en sus páginas. Un recorrido por los pueblos de Málaga que permitió acercar a los asistentes al verdadero espíritu del libro: recuperar la memoria de nuestras cocinas a través de las mujeres que han sido sus grandes transmisoras.

La presentación tuvo, además, un significado especialmente emotivo con la presencia de dos de las abuelas protagonistas: Remedios Retamero, de Alfarnatejo, y Antonia Cortés, del Valle de Abdalajís. Su participación representó el reconocimiento y el agradecimiento a todas aquellas mujeres que, generación tras generación, han conservado recetas, sabores, conocimientos y formas de entender la cocina profundamente vinculadas a su tierra y a su historia.Este proyecto forma parte de la actividad cultural que desarrolla la Fundación “El Pimpi” y responde a un propósito esencial: salvaguardar nuestras tradiciones, reconocer la importancia de la transmisión de la cultura gastronómica desde sus orígenes y compartir los recuerdos de cocina de nuestros antepasados. Todo ello queda recogido en un sencillo recetario vinculado emocionalmente a 103 historias de abuelas de la provincia de Málaga, con 103 recetas y 103 pueblos como protagonistas.

La tercera edición de “Málaga Cocina Emoción” supone la continuidad de un proyecto que nació con la vocación de preservar un patrimonio muchas veces invisible: el que habita en la memoria de nuestras casas, en los fogones familiares y en las manos de quienes aprendieron a cocinar observando, experimentando y transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. El renacimiento de estos recuerdos y registros gustativos constituye un merecido homenaje a la cultura gastronómica que desarrollaron nuestros antepasados, grandes conocedores de su entorno, de los productos de temporada y de los recursos que ofrecía cada territorio. Mujeres que, aun contando con escasos medios, demostraron ingenio, capacidad de adaptación y una extraordinaria sabiduría para superar las dificultades, alimentar a sus familias y construir un futuro mejor.

“Málaga Cocina Emoción” es, en definitiva, mucho más que un libro de recetas: es un testimonio de identidad, memoria y pertenencia. Una manera de reconocer a quienes nos enseñaron a cocinar, pero, sobre todo, a comprender que detrás de cada plato existe una historia, una familia, un territorio y una emoción que merece ser conservada.