El mexicano Eduardo Antonio Hernández gana el VII Premio Internacional de Relatos Hammam Al Ándalus con 'Dieciséis minutos'

El escritor mexicano Eduardo Antonio Hernández ha ganado el VII Premio Internacional de Relatos Hammam Al Ándalus con Dieciséis minutos, una historia sobre la vida, la muerte y las relaciones entre padres e hijos. El galardón, dotado con 4.000 euros, se entregó ayer por la tarde en el hotel CoolRooms Palacio de Atocha, en Madrid, durante una ceremonia que reunió a representantes del ámbito cultural, miembros del jurado y participantes en el certamen.

El jurado, presidido por Moisés Rodríguez e integrado por los escritores y periodistas Eva Díaz, David Felipe Arranz y Jesús Ortega, ha concedido el premio por unanimidad tras un largo trabajo de lectura y deliberaciones. La séptima edición ha batido su récord histórico de participación con cerca de 1.300 relatos recibidos.

De Dieciséis minutos, el jurado ha destacado la precisión de su construcción narrativa, la sobriedad de su lenguaje y su capacidad para condensar en apenas unas páginas una reflexión sobre los afectos, los errores y aquello que dejamos sin decir. También ha valorado la originalidad de su estructura, en la que el número dieciséis adquiere un doble significado, la delicadeza en la construcción de los personajes y un desenlace que conmueve sin necesidad de explicaciones.

El presidente del jurado, Moisés Rodríguez, ha dado lectura al fallo, que reconoce en la obra “originalidad, precisión formal, profundidad humana y emoción literaria”. Una valoración que concluye con una reflexión sobre el sentido del relato: “Una obra que nos recuerda que, en ocasiones, bastan unos pocos minutos para comprender el verdadero significado de toda una vida”.

Por su parte, el escritor David Felipe Arranz ha destacado la calidad de los textos finalistas y lo reñidas que habían resultado las deliberaciones. Según ha explicado, los relatos compartían una preocupación por los grandes retos humanos del siglo XXI, desde las relaciones familiares y la identidad hasta la infancia y los dilemas éticos y morales. “Una literatura que hemos descubierto extraordinariamente comprometida”, ha señalado Arranz, quien también ha puesto de relieve la capacidad del relato breve para reflejar las inquietudes de la sociedad actual.

El ganador, Eduardo Antonio Hernández, agradeció a Hammam Al Ándalus el reconocimiento y la acogida recibida, así como al jurado su confianza en la obra. En una intervención breve y cercana, tuvo palabras especiales para su familia y, sobre todo, para su madre, “que es responsable de que yo esté aquí con ustedes el día de hoy”. El escritor explicó que había intentado encontrar una manera distinta de expresar su gratitud, pero que, por más que lo había buscado, no la había encontrado. “Creo que no agradecer sería una ingratitud, así que simplemente puedo decirles a todos muchas gracias”, concluyó.

Para Raúl Lozano, director general de Hammam Al Ándalus, la continuidad de este premio responde a la convicción de que la literatura, al igual que otras manifestaciones artísticas, tiene un papel importante en el bienestar de las personas. “Estamos convencidos que el arte en general, desde luego la literatura en particular, contribuye muchísimo al bienestar humano, tanto a nivel colectivo como individual”, ha afirmado durante la ceremonia.

Lozano también ha destacado el valor del relato corto como una forma de despertar emociones, provocar reflexiones y acercar la literatura a nuevos lectores. También ha señalado que uno de los propósitos del premio es favorecer la aparición de nuevas voces y animar a escribir a personas de cualquier profesión o trayectoria, ofreciéndoles un reconocimiento que pueda servir de impulso para continuar creando.