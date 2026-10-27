Llega FESTICAR MÁLAGA 2026: La gran feria del vehículo con más de 1.000 coches en exposición

Málaga se convertirá el próximo mes de noviembre en el epicentro del motor en Andalucía. Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre, el recinto Málaga Forum acogerá la esperada edición de FESTICAR MALAGA 2026, una macroferia del automóvil que reunirá una oferta sin precedentes de más de 1.000 vehículos y con las mejores condiciones de financiación del año.

El evento está diseñado para dar respuesta a la alta demanda de los compradores de la provincia, concentrando en un único espacio de 16.000 metros cuadrados de exposición a los concesionarios y grupos de automoción multimarca líderes del mercado. Los asistentes encontrarán desde turismos, SUVs, vehículos familiares y comerciales, hasta opciones de movilidad híbrida y eléctrica, cubriendo todas las categorías: vehículos nuevos, Kilómetro 0 y de ocasión totalmente garantizados.

Como gran novedad para esta edición es el desembarco de los últimos modelos asiáticos que están revolucionando el mercado actual; vehículos de última generación con tecnologías disruptivas y diseños vanguardistas que se han convertido en los más buscados y consultados por los conductores en los últimos meses.

El principal atractivo de esta edición radica en la ventaja de contemplar en un único escenario todas las ofertas y promociones vigentes y campañas de fin de año, para los cuatro días del evento. Además, el público podrá contar con el asesoramiento de decenas de profesionales para resolver todas las dudas y optimizar la elección de compra, ajustándola a sus necesidades reales.

Después del éxito en las pasadas ediciones de Festicar en Huelva, Córdoba, Jerez y Valladolid, este evento se consolida como la oportunidad definitiva para renovar el automóvil familiar o corporativo. Toda la información de horarios, marcas y el catálogo de promociones previas puede consultarse directamente en el portal oficial www.festicar.es.

Espacio estratégico, entrada gratuita y jornadas continuas:

Para garantizar la comodidad de los visitantes y optimizar su experiencia de compra, la feria abrirá sus puertas en jornada continua de 10:00 a 21:00 horas. La elección del Málaga Forum como recinto ferial responde a su excelente accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad y la provincia, disponiendo de amplias zonas de aparcamiento gratuito para los compradores y una distribución fluida del espacio expositivo.

Entre los grandes operadores y firmas del sector que garantizan el volumen de stock y la calidad de los vehículos expuestos se encuentran marcas y concesionarios de referencia en la provincia como Driveris, GS Autos, Syrluz, OcasionPlus, Valenza, Safamotor, HR Motor, Automóviles Calcu, Crestanevada, Miña car, DL Motor, GT autos, Autos Moliere, entre otras.

DATOS ESENCIALES DE FESTICAR MALAGA

Fechas: Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre de 2026.

Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre de 2026. Horario: Jornada continua de 10:00 a 21:00 horas.

Jornada continua de 10:00 a 21:00 horas. Ubicación: Recinto Málaga Forum y Parking anexo, Málaga

Entrada gratuita con más de 1.000 vehículos en exposición.