La DOP Aloreña de Málaga forma a las escuelas de hostelería malagueñas

Esta formación, de carácter gratuito para las escuelas de hostelería, que comenzó el pasado viernes 23 de octubre, en la Escuela de Hostelería de La Cónsula, tiene ya confirmada la participación en diversos centros educativos en la provincia como Benahavis, La Fonda o, el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Así como también impartirá dicha formación a otras escuelas de la mano de La Carta Malacitana como IES Universidad Laboral o Rosaleda entre otros. Por otro lado, a nivel universitario, esta formación será recibida por el alumnado de las titulaciones de agrónomos y turismo de la Universidad de Córdoba, así como en la escuela internacional de hostelería y turismo de Málaga (EITH).

Este tipo de jornadas formativas, servirá para complementar la formación que el alumnado recibe en las escuelas de hostelería, en las que se hará una detallada exposición sobre la importancia de las denominaciones de origen, así como del proceso de transformación y singularidades de la aceituna Aloreña de Málaga, primera aceituna de mesa en ser reconocida, a nivel nacional, con la distinción europea de denominación de origen protegida. Cada jornada finalizará con una cata degustación para aprender a diferenciar los tres estilos de elaboración que ampara esta Denominación de Origen: Verde Fresca, Tradicional y Curada.

Se prevé que más de 400 alumnos recibirán esta formación en torno a este producto autóctono y con alta importancia entre la oferta agroalimentaria existente en nuestra provincia. Esta actividad promocional cuenta con la subvención de la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga.