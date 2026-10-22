Málaga homenajeará a su radio al cumplir 100 años de historia

En el auditorio Edgar Neville tendrá lugar el próximo martes 27 de octubre, a partir de las 19:00 horas, una gala para celebrar el centenario de la llegada de la radio convencional a Málaga. Efemérides que se cumple este año y para cuya conmemoración numerosas instituciones y entidades, bajo la organización de la Academia Malagueña de Ciencias y patrocinio conjunto del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Universidad de Málaga, se han unido con el objetivo de homenajear a la radiodifusión local, tanto de la capital como de la provincia, y así reconocer públicamente la extraordinaria labor de sus profesionales, el continuado compromiso de las emisoras y la incondicional fidelidad de los oyentes de antes y de ahora.

El acto intentará transitar por el longevo existir de nuestra radio, desde los comienzos en 1926 con la legendaria EAJ 25 Radio Málaga, continuando por su desarrollo y evolución entre las distintas generaciones que han participado y convivido con ella. En este sentido, se combinarán reconocimientos honoríficos, montajes audiovisuales, intervenciones institucionales, asistencia de personas allegadas a históricos radiofonistas, exposición de antiguos aparatos receptores y reproductores, etc; todo ello a fin de poner en valor la grandeza de la radiodifusión malagueña.

PIONEROS DE NUESTRA RADIO

Especial apartado en el programa de la gala será el dedicado a testimoniar a los profesionales pioneros que hicieron posible que nuestra radio se convirtiera desde primer momento en indispensable medio de comunicación social que nos cambió la vida gracias a sus humanitarias y eficaces señas de identidad.

Un consejo asesor al efecto, integrado por personas de reconocida solvencia historiadora radiofónica, conocedores de la gran trascendencia que nuestra radiodifusión ha mantenido durante su existencia a nivel andaluz y nacional, con centenares de brillantes radiofonistas más o menos conocidos -todos ellos importantes-, estimó por unanimidad se otorguen en la gala unas medallas conmemorativas, diseño original del escultor Suso de Marcos, a pioneros representativos que han sido referentes iniciales para las sobresalientes generaciones de profesionales posteriores.

Dichos reconocimientos se han concedidos y establecidos bajo dos ámbitos territoriales de Málaga: capital y provincia.

Pioneros en la capital:

- Ricardo Puente Rodríguez: director/concesionario de EAJ 9-Radio Málaga (1933-1936).

- Francisco Morales López: 1º locutor de EAJ 9-Radio Málaga (1933-1936).

- Eduardo Lorca del Rosal: técnico de EAJ 9-Radio Málaga (1933-1941).

- Conchita Villalba Mérida y Juan Merchán Salvador: colaboradora/locutora y técnico de Radio Málaga-Onda Corta y de EAJ 9-Radio Málaga (posterior RNE en Málaga) (1935-1942).

- Matías Prats Cañete y Emilia Luque Montejano: locutor/redactor/narrador y locutora/redactora de Radio Málaga-Onda Corta y de EAJ 9-Radio Málaga (posterior RNE en Málaga) (1938-1945).

- Antonio Barceló Roldán y María Isabel Márquez Espinar: locutores/redactores de RNE en Málaga (1944-Años 80).

- Antonio Carmona Pacheco: locutor/narrador y jefe de Programas de RNE en Málaga (1945-Años 80).

- Guillermo Jiménez Smerdou: locutor/redactor de RNE en Málaga (1949-1992).

Pioneros en la provincia:

Antequera:

Joaquín Ruiz Ortega: director/concesionario de EAJ 26-Radio Antequera (1932-Años 60). Virtudes Ruiz García (hija de Joaquín Ruiz Ortega): 1ª locutora de EAJ 26-Radio Antequera (1933 - Años 40). Y José Ruiz García (hijo de Joaquín Ruiz Ortega): técnico de EAJ 26-Radio Antequera (Años 40-70).

Marbella:

Juan Carlos Reina Lozano: director de Radio Marbella-Emisora Sindical Costa del Sol-RCE Marbella (1959-1981).

Ronda:

Andrés Mateos Coca: colaborador entusiasta en los inicios de la radiodifusión rondeña y fundador-concesionario de Radio Coca-SER (desde los años 60 hasta hoy).

Vélez-Málaga:

Manuel Rodríguez Pastor: locutor de La Voz de la Parroquia, emisora originaria de la posterior Radio Popular COPE-Málaga (1962-1964).

Igualmente, en la gala se entregarán medallas conmemorativas a aquellas cadenas de emisoras y radios en particular que mantienen una mayor cobertura e implantación en nuestra capital y provincia, así como también se tendrá reconocimiento para una histórica radio que fuera referente de la radiodifusión malagueña actual. Estas son:

- Radio Nacional de España en Málaga (1937) (Tiene su origen en la incautación que la Guerra Civil deriva en Málaga con la apropiación de la emisora privada republicana EAJ-9 Radio Málaga, que fuera creada en 1933).

- COPE-Málaga (1966) (Tiene su origen en la emisora de Vélez-Málaga” La Voz de la Parroquia”. A lo largo del tiempo incrementó sus emisoras, entre otras, absorbiendo la titularidad/gestión de algunas estaciones procedentes de la desaparecida cadena Punto Radio Málaga).

- Cadena SER en Málaga (1982) (Incrementó sus emisoras, entre otras, absorbiendo la titularidad/gestión de algunas estaciones procedentes de la desaparecida cadena Antena-3 Radio).

- Canal Sur Radio Málaga (1988) (Emisora perteneciente al ente público andaluz RTVA).

- Radio Mijas 3-40 (1989) Es la 1ª emisora de radio municipal creada en la provincia de Málaga, siendo gestionada por la sociedad Mijas Comunicación S.A.).

- Onda Cero en Málaga (1990) Tiene su origen en Radio Torcal y Rueda Rato/Radio Málaga).

- Canal Málaga Radio (2006-7) (Emisora gestionada por la Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A., instancia dependiente del Ayuntamiento de Málaga y siendo posterior a la originaria Onda Azul Radio).

Y a título honorífico:

- Radio Juventud de Málaga, RCE, RNE 5 (1954-1978-1989) (Emisora que fue referencia y puente en la renovación/desarrollo de la radiodifusión malagueña, siendo escuela y cantera de numerosos profesionales y meritorio medio durante la transición democrática en la recuperación de la libertad informativa).

A TRAVÉS DE YOUTUBE Y TELEVISIONES LOCALES

La gala, que será conducida por los conocidos profesionales Belén Caballero y Marcos Chacón, pudiendo ser seguida en directo a través de YouTube y retransmitida igualmente por televisiones locales a concretar. La escenografía estará ambientada con antiguos aparatos radiofónicos y sonoros cedidos para la ocasión por el Salón de la Radio de Archidona.

Junto con la organización de la Academia Malagueña de Ciencias y el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y Universidad de Málaga, colaboran también Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (INACOM), Facultad de Ciencias de la Comunicación, Departamento de Periodismo de la referida facultad y Centro de Tecnología de la Imagen (instancias todas ellas de la UMA); Asociación Nacional de Historiadores de la Comunicación (ASHISCOM), Asociación de la Prensa de Málaga, Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, emisoras de radio de Málaga capital y provincia, Ateneo de Málaga, Sociedad Económica de Amigos del País, Casa Museo Suso de Marcos, Salón de la Radio de Archidona, El Corte Inglés y Cervezas Victoria.