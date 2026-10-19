Málaga inaugura Pop & Roll Circus, un espacio único que fusiona música en directo, cultura y espectáculo circense

Málaga incorporará a su oferta cultural un nuevo espacio concebido para sorprender al público y ofrecer una forma diferente de disfrutar de la música y las artes escénicas. Pop & Roll Circus abrirá sus puertas el próximo sábado 7 de noviembre en el Auditorio Cortijo de Torres con una singular propuesta que combina conciertos, teatro, actividades culturales y espectáculo circense en una misma experiencia.

Impulsada por la productora Crash Music y la agencia Doctor Watson, esta iniciativa nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para la cultura y el entretenimiento durante los meses de otoño e invierno. Su principal seña de identidad será su gran carpa inspirada en la estética de los circos clásicos, levantada dentro del auditorio malagueño para trasladar al público a un universo donde la música en directo convive con la magia de las artes escénicas y la emoción del espectáculo circense.

Con una capacidad de hasta 1.800 personas, Pop & Roll Circus apuesta por un concepto que va más allá de los conciertos convencionales. La ambientación, la puesta en escena y la presencia de personajes propios del circo formarán parte de una experiencia diseñada para públicos diversos y disciplinas artísticas muy diferentes.

La programación se extenderá hasta marzo e incluirá actuaciones musicales de distintos estilos, propuestas teatrales y otras actividades culturales que contribuirán a mantener vivo el espacio a lo largo de toda la temporada.

Una experiencia cultural diferente en Málaga

La singularidad de Pop & Roll Circus reside en su apuesta por integrar diferentes lenguajes artísticos en un mismo recinto. La carpa contará con elementos inspirados en los circos tradicionales, entre ellos un maestro de ceremonias o malabaristas, que contribuirán a crear una atmósfera propia y a reforzar la personalidad de cada evento.

Esta dimensión escénica se complementará con una programación de actividades culturales y actuaciones teatrales, con el objetivo de ampliar las posibilidades del espacio más allá de la música y convertirlo en una nueva alternativa de ocio cultural en la ciudad.

El proyecto recupera así la capacidad de sorpresa del circo y la combina con la energía de la música actual, dando lugar a un formato que busca generar una conexión especial entre los artistas, el público y el propio entorno. Una propuesta que aspira a diferenciarse tanto por su programación como por la experiencia que ofrece a quienes crucen las puertas de la carpa.

Cuatro citas musicales para comenzar

La programación musical de Pop & Roll Circus arrancará el 7 de noviembre con Cupido, el proyecto formado por Pimp Flaco y Solo Astra, que ha desarrollado una identidad propia dentro del pop alternativo español gracias a la combinación de melodías pegadizas, electrónica, sensibilidad urbana y letras de temática romántica.

El calendario continuará el 14 de noviembre con Miranda!, el dúo argentino referente del electropop latino, conocido por su universo visual y canciones como Don, Perfecta, Yo te diré o Fantasmas.

El 21 de noviembre será el turno de Haze, uno de los pioneros de la fusión del rap y el flamenco en España. El artista sevillano repasará una trayectoria marcada por las historias personales y la mirada social, con temas como Gasolina, Sangre y Fuego, Libertad o Dime qué es el miedo.

La programación de noviembre concluirá el día 28 con La Cabra Mecánica. La formación liderada por Lichis llevará al escenario su particular mezcla de rock, pop, rumba y canción de autor, con canciones tan populares como La lista de la compra, Felicidad o No me llames iluso.

Estas primeras cuatro actuaciones constituyen el punto de partida de una programación que continuará creciendo durante los próximos meses, con nuevas propuestas musicales y culturales que se anunciarán a través de los canales oficiales del proyecto.

Un nuevo punto de encuentro para la cultura y el entretenimiento

La apertura de Pop & Roll Circus supone la incorporación de un espacio singular a la oferta cultural malagueña, con una propuesta que combina una identidad visual reconocible, una programación multidisciplinar y un formato pensado para disfrutar del espectáculo de una manera diferente.

Su ubicación en el Auditorio Cortijo de Torres facilita el acceso desde los principales puntos de conexión de Málaga. El recinto se encuentra aproximadamente a 15 minutos del aeropuerto, a 11 minutos de la estación de tren María Zambrano y a unos 12 minutos en coche del centro de la ciudad.

Además, quienes se desplacen en vehículo privado dispondrán de opciones de estacionamiento en las inmediaciones, como el Parking Público Europa 100 24h, con capacidad para hasta 560 vehículos.

Con Pop & Roll Circus, Málaga suma una nueva propuesta cultural que une música, teatro y circo en un mismo escenario y que aspira a convertirse en uno de los espacios de referencia para el ocio y el entretenimiento durante la temporada de otoño e invierno.

Las entradas para los conciertos y toda la información sobre la programación están disponibles en www.popandrollcircus.com y en el perfil oficial de Instagram: @popandrollcircus.