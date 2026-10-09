Divernostrum vuelve a Málaga con una nueva ubicación y un espacio de ocio renovado

Después de casi un año de cierre, Divernostrum vuelve a abrir sus puertas en Málaga. El próximo jueves 8 de octubre, celebrará su inauguración en Calle Hemingway, 33, en el Polígono Guadalhorce, con una jornada de puertas abiertas a partir de las 19:30 horas, abierta a todo el público.

Durante más de una década, Divernostrum ha formado parte de los planes de ocio de muchas familias, amigos y jóvenes de Málaga. Cumpleaños, partidas de bolos, tardes de ocio y encuentros entre amigos forman parte de la historia del centro, que ahora inicia una nueva etapa en una ubicación muy próxima a la anterior.

Un espacio para jugar, celebrar y compartir

El nuevo Divernostrum mantiene su esencia, pero incorpora un espacio renovado y adaptado a nuevas formas de disfrutar del ocio. La oferta incluye bolera, máquinas arcade, recreativos, castillo hinchable y cafetería, además de propuestas para eventos corporativos, cumpleaños y todo tipo de ocasiones especiales.

La nueva bolera mantiene uno de los elementos que ya caracterizaban a Divernostrum: Sus pistas automáticas, pensadas para ofrecer una experiencia de juego cómoda, dinámica y fluida. Las instalaciones están preparadas, además, para acoger competiciones profesionales.

La cafetería completa la experiencia con una apuesta por productos de calidad, convirtiendo la visita en un plan que va más allá de jugar una partida.

Un año para volver

Tras el cierre de su anterior ubicación, el equipo de Divernostrum tuvo que afrontar la búsqueda de un nuevo espacio en Málaga y una importante inversión para acondicionarlo desde cero. Durante estos meses, el apoyo de clientes y amigos fue clave para mantener vivo el proyecto.

“Durante un tiempo no sabíamos si íbamos a poder volver a abrir. Encontrar una nueva ubicación en Málaga y afrontar toda la inversión que supone empezar prácticamente desde cero no ha sido fácil. Pero nunca perdimos la ilusión. Y recibir durante todo este tiempo mensajes de personas preguntándonos cuándo volveríamos nos ayudó a seguir adelante”, explica Nani Suárez, Propietaria de Divernostrum.

La respuesta está llegando incluso antes de la reapertura: Divernostrum ya cuenta con reservas de eventos confirmadas para los primeros días de esta nueva etapa.

Con su regreso, el centro recupera también sus cumpleaños, celebraciones y eventos, y abre sus puertas a quienes ya forman parte de su historia y a quienes descubrirán Divernostrum por primera vez.

Bajo el concepto “ROLL IT BACK”, la marca representa esta nueva etapa como una vuelta a su esencia, pero mirando hacia delante.