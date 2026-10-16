Fundación Unicaja y Asperger Andalucía fomentan la inserción laboral de 150 personas con autismo a través del proyecto ‘TE Acompaño al empleo’

Fundación Unicaja y la Federación Asperger Andalucía fomentan la inserción laboral de 150 personas con autismo en la comunidad gracias al proyecto ‘TE Acompaño al empleo’. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de proyectos de acción social de la institución, persigue mejorar la inserción laboral de personas adultas con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1 y favorecer su autonomía a través de un programa especializado con formación en competencias digitales, empleo con apoyo y acciones de intermediación laboral.

La responsable de Fundación Unicaja en Granada, Inmaculada Cano, ha visitado una de las sesiones formativas en la sede de Asperger Granada, junto a la responsable técnica del proyecto, Laura Paniagua y Mayte Román, responsable de programas de la Federación Asperger Andalucía.

Las personas en el espectro autista suelen encontrar dificultades en la interacción social. Según datos europeos (Autismo Europa), entre el 76 y 90 % de personas adultas con TEA está desempleada y no desarrolla ninguna actividad productiva o laboral.

Dentro de esta iniciativa se desarrollarán 350 sesiones formativas, con talleres de competencias digitales, que se realizarán dos veces por semanas, en los que se trabaja con herramientas y tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo e inserción laboral, procesadores de texto, Inteligencia Artificial y herramientas de trabajo en la nube. Junto a esto, la iniciativa también contempla la realización de convenios con empresas para propiciar la realización de prácticas y contratos con apoyo en su vertiente de empleo con apoyo, que incluye el acompañamiento a entrevistas y al puesto de trabajo, así como la sensibilización del resto del personal, la adaptación del puesto y el entrenamiento específico en las tareas propias del mismo.

Con el apoyo al proyecto ‘TE Acompaño al empleo’, Fundación Unicaja refuerza su compromiso con iniciativas sociales orientadas a promover la igualdad de oportunidades e inclusión laboral de colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado laboral.