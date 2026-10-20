HLA Hospital Universitario El Ángel acoge la entrega del Premio a la Excelencia Profesional de la RAMAO

HLA Hospital Universitario El Ángel ha acogido esta tarde una sesión de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla (RAMAO) en la que se ha entregado el Premio HLA Hospital Universitario El Ángel a la Excelencia Profesional en la Atención Sanitaria y se han celebrado los nombramientos de tres nuevos académicos correspondientes.

El acto ha estado presidido por el Excmo. Sr. Dr. Armando Zuluaga Gómez, presidente de la RAMAO. Le han acompañado la Ilma. Sra. Dña. Lucía Yeves Leal, delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga; el Ilmo. Sr. Dr. Manuel García Morillas, académico secretario de la RAMAO; el Ilmo. Sr. Dr. Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga; el Ilmo. Sr. Dr. Ignacio Santos Amaya, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga; y el Dr. Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel. Un centenar de personas ha asistido a la sesión.

Premio a la Excelencia Profesional en la Atención Sanitaria

El galardón, que otorga la RAMAO con el patrocinio del hospital, ha distinguido en esta edición al Dr. Miguel Ángel Guzmán Ruiz, director médico territorial de las delegaciones de ASISA, en reconocimiento a su implicación y dedicación profesional.

Al recoger el galardón, el Dr. Guzmán ha dirigido unas palabras de agradecimiento: “Soy médico de vocación y, ya fuese en mi desempeño clínico o en gestión, nunca perdí de vista que trabajamos con personas y para personas. Por eso recibo este premio con enorme gratitud: reconoce precisamente esa forma de entender la medicina”.

Como hospital anfitrión y patrocinador del galardón, el Dr. Viola ha felicitado al premiado en nombre de HLA Hospital Universitario El Ángel: “Evidencia y calidad son las dos palabras que mejor definen lo que El Ángel quiere ser. Por eso nos enorgullece patrocinar un premio que distingue la excelencia profesional en la atención sanitaria”.

Tres nuevos académicos correspondientes

En la misma sesión, la Academia ha incorporado como académicos correspondientes al Dr. Miguel Ángel Guzmán Ruiz, director médico territorial de las delegaciones de ASISA; al Dr. Ignacio Santos Amaya, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga; y al Dr. Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

En su intervención, el Dr. Viola ha agradecido a la Academia su confianza y ha querido extender su nombramiento a toda la institución: “Un médico es, en gran medida, lo que es la institución en la que ejerce. La excelencia que se me atribuye es, ante todo, la de esta casa”.

El Dr. Viola ha recordado los dos principios sobre los que se asienta el hospital. El primero, la medicina basada en la evidencia científica, un compromiso que, como hospital universitario vinculado a la Universidad de Málaga, obliga al centro a “transmitir ese rigor a quienes mañana ejercerán la medicina”. El segundo, la mejora continua de la calidad asistencial: “La calidad no se alcanza un día para guardarla después: se revisa, se mide y se mejora cada jornada, en cada proceso y con cada paciente”.