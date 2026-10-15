MACRUN alcanza los 50 años de actividad ampliando servicios y productos en el sector de lavandería en Andalucía

La nueva estrategia de la empresa malagueña, líder en el sector de equipamiento para lavanderías y tintorerías, se enmarca en un proceso consciente de transformación interna y externa con el fin de optimizar nuevos servicios y productos que ofrecer a sus clientes en todo el territorio andaluz.

La experiencia acumulada por MACRUN y el conocimiento de su equipo de profesionales, como activo principal, le otorgan una visión experta de la industria del lavado textil en Andalucía, con especial arraigo en Málaga.

La dirección de la empresa quiere celebrar su 50 aniversario con un gran abrazo de agradecimiento a toda la familia MACRUN. Clientes, colaboradores y entidades cercanas que tienen relación con el veterano proyecto empresarial y que actualmente vive un momento de actualización y renovación.

El acto contará con momentos de testimonios que destacarán los valores que hacen de MACRUN una empresa con plena vocación de servicio.

Orígenes y contexto

MACRUN es una pyme malagueña que nace a comienzo de los años 80, en plena década de modernización y crecimiento económico de España. Su fundador, Germán Martín, tras una etapa a finales de los 70 como autónomo, ofreciendo servicios de reparación de maquinarias a tintorerías y lavanderías, fue creando de forma paulatina una amplia red de contactos y clientes, decidiendo dar el salto empresarial a los pocos años para ofrecer un servicio más completo e integral en todo lo referente a tratamientos y procesos de limpieza textil.

Fue cuando se adentró en la aventura comercial de la venta de maquinaria destinadas a lavandería industrial. Lo que en un principio comenzó dando servicio a pequeñas tintorerías, la afluencia de turismo a la Costa del Sol, los años de bonanza del país y el progresivo crecimiento global del territorio, favoreció la estabilidad de la actividad laboral y económica de Germán, tomando la decisión junto a su pareja, Paqui Cruzado, de crear la empresa familiar Martín Cruzado; MACRUN.

Esa intuición visionaria de futuro del matrimonio y la prosperidad de la actividad, fue clave en el nacimiento de MACRUN. Pero el verdadero impulso de MACRUN llegó con la capacidad de su fundador para reunir a un grupo de personas comprometidas, cuyo trabajo y esfuerzo consolidaron un equipo profesional cohesionado y unido.

De aquella familia nació otra: una gran familia profesional y empresarial.

No faltaba trabajo ni ilusión en fortalecer la empresa con un crecimiento estable y coherente. Siempre en la búsqueda de dar el mejor servicio al cliente garantizando la viabilidad de la empresa.

Transición generacional

Esta excelencia profesional durante estos cincuenta años ha permitido a MACRUN interpretar todos los ciclos por los que ha pasado el sector de la lavandería y anticiparse alas nuevas tendencias, los hábitos y necesidades de la sociedad; así como adaptarse a los cambios tecnológicos en maquinaria, químicos, servicios y modelos de negocio orientados a las nuevas demandas de sus clientes y usuarios finales.

La empresa familiar forja sus valores iniciales dando paso a la segunda generación. Los hijos del matrimonio se suman a la aventura empresarial recayendo en ellos la labor de gerencia y direccional comercial.

La trayectoria de MACRUN va convirtiéndola en la década de los noventa y primeros años del nuevo milenio en una empresa de servicios a lavanderías y tintorerías referente en el mercado nacional, descubriendo nuevos ciclos llenos de innovación y soluciones integrales a empresas del sector.

Y como resultado surgen nuevas e innovadoras marcas como Nova Nature, en el área de servicios de tintorerías a particulares; Nature Lavanderías, enmarcada en la creciente creación de establecimientos autoservicio; Cendra, servicio integral y asesoramiento en todo el proceso de lavado e higiene textil.

Nuevo ciclo

En este nuevo ciclo empresarial más creativo y disruptivo, MACRUN se adentra de forma consciente en un proceso innovador interno para reafirmar su compromiso con la industria de la limpieza de tejidos, aportando nuevos productos al universo de las tintorerías y cuidado textil bajo el sello de la excelencia MACRUN, con una enraizada vocación de servicio y acompañamiento para ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes.

La cercanía y honestidad empresarial, capacidad propia de su fundador, ha sido bandera de MACRUN. Siempre atenta a prestar un buen servicio y consejera por la viabilidad del negocio de sus clientes. MACRUN ha cosechado una confianza plena en sus más de 2.700 clientes que años tras años, década tras década, han encontrado en MACRUN un compañero de viaje, un asesoramiento sincero y una garantía en el servicio de su equipo humano y profesional.

Espíritu empresarial continuista

MACRUN siempre ha tenido presente su pasado, comienzos y recorrido empresarial. Tarea que le ha obligado a permanecer siempre cerca de los nuevos emprendedores y en el nacimiento de nuevos proyectos relacionados con su área de especialización. Y siempre con el objetivo de alcanzar la excelencia profesional y humana.

Y éste continúa siendo su horizonte. Comenzar en el nuevo escenario que la globalidad, el mercado y la sociedad nos impone, afrontando el presente con un espíritu empresarial continuista e innovador bajo el ADN de MACRUN. Ese binomio de compromiso y servicio ha generado la estabilidad y viabilidad, desde su origen como empresa, durante estos cincuenta años de trabajo, generando un volumen de ventas que superan los 8 millones de euros en elejercicio del 2025.

Resultados empresariales que continúan garantizando a la veterana empresa familiar MACRUN estar a la cabeza y liderazgo del sector en Málaga y todo el territorio andaluz.

De esta forma, MACRUN reivindica su origen como empresa familiar, defiende los valores que implica la naturaleza de origen de la entidad y destaca la importante labor que hacen estas corporaciones empresariales, pequeñas y grandes, en el tejido industrial malacitano.

Acto 50 aniversario

Por todo este recorrido y por todo lo que queda por recorrer, la empresa quiere agradecer a la gran familia MACRUN todos estos años compartidos con la celebración de un evento corporativo por los 50 años de trayectoria y aniversario el próximo 17 de octubre de 2026 (18:30h), en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Málaga y su posterior cóctel de invitados.

Un acto que pretende ser dinámico, participativo y didáctico. Contará con cuatro momentos denominados CICLOS, haciendo uso de la terminología propia de la industria lavandera (Ciclo de Prelavado, Lavado, Centrifugado y Secado).

Cada ciclo se vinculará a un momento clave de la trayectoria de MACRUN y por el que se navegará por la historia fundante y empresarial, haciendo uso de una narrativa audiovisual y en directo, con testimonios de la gran familia MACRUN, colaboradores y entidades cercanas. Contaremos con la participación de personalidades representativas del mundo de la empresa, de la sociedad malagueña y andaluza, de la cultura e institucional.

Y todo bajo un espíritu de enseñanza interna y externa de lo que ha sido, es y será MACRUN.