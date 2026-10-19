El pasado 3 de septiembre Málaga presentó el libro “Historia del Cuerpo Consular de Málaga 1641-2026”

El pasado 3 de septiembre, fue presentado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, el libro “Historia del Cuerpo Consular de Málaga 1641-2026”, editado por el Consistorio a través del Área de Acción Exterior, en colaboración con el Cuerpo Consular de Málaga. El mismo es una actualización del publicado en 2022 y que recogía la historia consular de Málaga desde 1641 a 2022. La actualización ha sido coordinada por el cónsul de Portugal Rafael Pérez Peña.

El acto que fue presidido por el alcalde Francisco de la Torre, contó con la presencia de Mar Torres, concejala de Acción Exterior, el decano del Cuerpo Consular de Málaga José Luis Ramos y una nutrida representación institucional y del Cuerpo Consular de Málaga.

El Cuerpo Consular de Málaga, es una antigua institución cuyos miembros actuales son los últimos eslabones de una cadena de más de cuatrocientos años, de ilustres personajes, que ayudaron a conformar la Málaga cosmopolita, multicultural y abierta de hoy. Un grupo de mujeres y hombres, que a lo largo de los siglos, los ha unido su honorabilidad, trabajo y tesón, en el día a día de su labor asistencial. En la actualidad cuenta con 55 consulados, tras las reciente incorporaciones de México, Estonia y Sudáfrica.