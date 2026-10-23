Starlite Occident Marbella 2027 anuncia el regreso de Camilo

Tras una temporada extraordinaria en la que Starlite Occident Marbella ha celebrado su XV aniversario, la próxima edición continúa tomando forma con nuevos nombres y experiencias. Después de anunciar a La Oreja de Van Gogh y Los Delinqüentes, Starlite Occident Marbella anuncia ahora el regreso de Camilo, que actuará en el Auditorio el jueves 1 de julio de 2027.

La nueva cita tiene un significado especial para el artista colombiano, ya que será su 10º visita a Starlite Occident Marbella, un escenario que ha acompañado algunos de los momentos más especiales de su trayectoria. Su regreso consolida así una historia compartida con el espacio y con el público que le ha acompañado a lo largo de los años.

Camilo llegará con “Para cuando sean mayores”, uno de sus trabajos más vulnerables e íntimos, en el que redescubre su niño interior y propone un viaje hacia la esencia de cada persona. El nuevo repertorio convivirá con algunos de sus grandes éxitos, como “Millones”, “Vida de rico” y “Favorito”, canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

“Creo en el amor como revolución” es una de las máximas que definen a Camilo, cuya música está estrechamente ligada a la cercanía con sus fans. Su capacidad para emocionar y hacer partícipe al público se ha convertido en una de las grandes señas de identidad de un artista consolidado como uno de los referentes de la música latina.

Su relación con STARLITE va más allá de sus actuaciones en Marbella, ya que también ha formado parte de la programación de Starlite Occident Madrid. Además, uno de sus últimos capítulos junto a STARLITE tuvo lugar durante la celebración de Premios Juventud, donde Camilo estrenó por primera vez en directo “El árbol”, una de las canciones que forman parte de Para cuando sean mayores.

UNA EXPERIENCIA PARA VIVIRLA DE CERCA

La actuación se celebrará en la Cantera de Starlite, el enclave natural excavado en la roca de Nagüeles que genera una especial cercanía entre artistas y público. En este entorno, la música convive con un universo más amplio de cultura, gastronomía, entretenimiento y encuentro, dando lugar a experiencias que van más allá del propio espectáculo.

Durante sus más de quince años de trayectoria, Starlite Occident Marbella ha conectado con audiencias de todo el mundo, creando una comunidad que comparte la pasión por la música, la cultura y el entretenimiento. Un espacio de encuentro entre grandes artistas y públicos de distintas generaciones, que trasciende el escenario para convertirse en una experiencia compartida.

Con el regreso de Camilo, Starlite Occident Marbella 2027 continúa revelando los primeros capítulos de una nueva temporada que volverá a reunir a grandes nombres de la música y diferentes propuestas de cultura, gastronomía y entretenimiento en torno a una misma idea: crear experiencias reales que conectan y permanecen.