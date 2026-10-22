Acción contra el Hambre reparte 6.500€ en premios en el concurso #Emprende y Despega Provincia de Málaga, con 14 proyectos finalistas

Acción contra el Hambre ha celebrado este martes 20 de octubre, en el salón de actos del GDR Valle del Guadalhorce, en Cerralba (Pizarra), la final del concurso Emprende y Despega Provincia de Málaga 2026, una iniciativa para impulsar el emprendimiento y apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales en la provincia.

La jornada ha reunido a 14 personas participantes que han presentado sus proyectos ante el jurado: 11 mujeres y 3 hombres procedentes de Almogía, Carratraca, Genalguacil, Álora, Alozaina, Humilladero, Torre del Mar y Málaga.

“Tras la fase de talleres formativos y asesoría individuales en la que han participado 20 personas, hoy, en la última fase del concurso, 14 personas han presentado sus ideas de negocio, destacando la valía y el potencial de sus proyectos. Los cinco premios que entregamos tienen como objetivo impulsar el lanzamiento al mercado de esas ideas y hacerlas realidad”, explicaba la gestora de Acción contra el Hambre en Andalucía Oriental, Ana Rey Asensio, durante la bienvenido institucional, donde también estuvieron presentes Sebastián Hevilla, gerente del GDR Valle del Guadalhorce; la secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María Jesús Vera Carrillo, y la diputada delegada de Empleo y Formación de la Diputación de Málaga, María del Carmen Márquez Márquez.

María del Carmen Márquez Márquez destacó que “Impulsar el emprendimiento es también una forma de luchar contra el despoblamiento y de fortalecer nuestros pueblos. Muchas de las iniciativas presentadas hoy nacen desde el territorio y para el territorio, generando empleo, servicios y nuevas oportunidades para la ciudadanía. Desde la Diputación de Málaga apostamos por apoyar a las personas emprendedoras porque son ellas quienes, con sus ideas y su capacidad de innovación, contribuyen a construir comunidades más prósperas, cohesionadas y resilientes”

“Transformar una idea en una iniciativa empresarial requiere acompañamiento, colaboración y un ecosistema que favorezca la innovación y la inversión en el territorio. En este sentido, la cooperación entre entidades públicas, organizaciones sociales y agentes de desarrollo resulta fundamental para que estas iniciativas puedan consolidarse y generar empleo, riqueza y nuevas oportunidades en nuestros municipios. Los fondos LEADER son una herramienta clave para impulsar este tipo de proyectos, ayudando a que el talento y las oportunidades permanezcan en el territorio y contribuyan a un desarrollo rural más sostenible y equilibrado” declaró Sebastián Hevilla del GDR Valle del Guadalhorce

#Emprende y Despega Provincia de Málaga 2026 se ha desarrollado en dos fases. Una primera fase realizada en formato híbrido (presencial y online) entre los días 29 de septiembre y 14 de octubre en Simur Spaces, Málaga, donde las personas participantes han recibido talleres formativos y asesoramientos individualizados para desarrollar las ideas de negocio y esbozar un primer borrador de plan de empresa.

La segunda fase del evento ha sido la fase de concurso propiamente dicha. En esta etapa, 14 de las personas participantes en las formaciones y con un plan de empresa concluido, han podido optar a uno de los cinco premios del concurso: Iniciativa Emprendedora, Emprendimiento Mujer Rural, Emprendimiento con Impacto Social, Emprendimiento Mujer Joven y Emprendimiento Territorio e Innovación.

Además, el encuentro ha incluido una mesa de experiencias vinculada al Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado el 15 de octubre. En ella han participado Beatriz Imbroda, de Imbroda VitroPlant; Inmaculada Rueda Serrano, de AgroPavón; Noemí González, de Vivero Sierra Bella y Renovables Sierra de las Nieves; y Cristina Navarro Jiménez y María del Carmen Jiménez, de NaBarros Coín, para dar visibilidad a experiencias empresariales lideradas por mujeres en el medio rural y compartir los retos, aprendizajes y oportunidades que encuentran al desarrollar sus negocios en sus territorios.

Los proyectos premiados

El jurado, encargado de valorar los proyectos presentados atendiendo al talento, la viabilidad y la innovación de cada propuesta, está compuesto por entidades externas colaboradoras de Acción contra el Hambre: la Diputación de Málaga, representada por Patricia Ruíz Reyes, jefa del Servicio de Empleo, y Rosa Bayo Cortés, técnica de Empleo; Andalucía Emprende, con Juan José García Cid, técnico de emprendimiento; Arrabal-AID, con José Gómez Gutiérrez, referente de emprendimiento; FAECTA, con Priscila Morón Jiménez, técnica de empleo y emprendimiento; la Universidad de Málaga, con Ana Muñiz Fernández, coordinadora de la Unidad de Emprendimiento; el Club de Marketing, con Blanca Paloma Tejado, coordinadora; el GDR Valle del Guadalhorce, con Sebastián Hevilla, gerente; y Fedelhorce, con Guillermo Castillo Aguilera, responsable de comunicación. A ellos se suma Jesús Miguel Morales Morales, gestor de Andalucía Occidental de Acción contra el Hambre.

Este jurado ha reconocido los mejores proyectos y ha concedido los cinco primeros premios –valorados en 6.500€ en procesos de consultoría y asesoramiento sobre modelo de negocio y comercialización, imagen corporativa, marketing digital, aspectos legales u otras necesidades específicas– a las siguientes iniciativas:

Premio Iniciativa Emprendedora por valor de 1.300€ en servicios de asesoramiento a Zoe Bagliore de Vanina Millán y Andrea Palat es una iniciativa de artesanía textil y bordado personalizado que combina técnicas tradicionales con tecnología de producción moderna. Su propuesta incluye productos exclusivos para empresas, cofradías, hostelería y particulares, apostando por la calidad, la personalización y la generación de oportunidades económicas desde el entorno rural de Almogía.

Premio Mujer Rural por valor de 1.300€ en servicios de asesoramiento a Paisanas de Marina Stussi que impulsa una Escuela Rural de Saberes y Prácticas Regenerativas dirigida principalmente a mujeres, a través de retiros y experiencias formativas que combinan bienestar, sostenibilidad, liderazgo femenino y recuperación de conocimientos tradicionales. El proyecto busca fortalecer las redes de mujeres rurales, promover la regeneración del territorio y generar nuevas oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

Premio Impacto Social por valor de 1.300€ en servicios de asesoramiento Alcaroba de Muhlig Alina transforma la algarroba del Valle del Genal en productos alimentarios saludables, ecológicos y de proximidad, como harina, polvo soluble y preparados para muesli. El proyecto busca revalorizar un cultivo tradicional infrautilizado, impulsar la economía rural y ofrecer una alternativa sostenible al cacao, fomentando además el empleo local y la conservación del territorio.

Premio Mujer Joven por valor de 1.300€ en servicios de asesoramiento a Dryade de Laura Elena es una marca de joyería artesanal inspirada en las ninfas del bosque y la naturaleza, que crea piezas únicas, personalizables y elaboradas a mano. Su propuesta combina creatividad, sostenibilidad y comercio local, respondiendo a la creciente demanda de productos exclusivos y de consumo consciente con identidad propia.

Premio Territorio e Innovación por valor de 1.300€ en servicios de asesoramiento a ElixIA de Carlos Nieto Conde es un marketplace de moda local que ayuda a los comercios de proximidad a digitalizar sus ventas y aumentar su visibilidad online. A través de una plataforma que conecta clientes y negocios locales, facilita la comercialización de productos con entregas rápidas, contribuyendo a la sostenibilidad del comercio de barrio y a su adaptación al entorno digital.

El concurso ha puesto de manifiesto la capacidad innovadora existente en los municipios malagueños y el papel que desempeña el emprendimiento como motor de desarrollo local. Muchas de las iniciativas participantes nacen para responder a necesidades concretas de sus territorios, contribuyendo a la generación de empleo, la dinamización económica y la creación de nuevas oportunidades que ayudan a fijar población y fortalecer la cohesión social en entornos rurales.

Este concurso se enmarca en los proyectos Generación IN Málaga y Comunidades de Empleo y Emprendimiento Rural Sostenible, desarrollados por Acción contra el Hambre con el apoyo de entidades financiadoras públicas y privadas, entre ellas el Fondo Social Europeo+, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación MAPFRE.

Generación IN se dirige a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Desde febrero de 2026, 45 personas han participado en el programa (32 mujeres y 13 hombres), contribuyendo a la creación de 5 negocios y facilitando 14 incorporaciones al empleo.

Por su parte, las Comunidades de Empleo y Emprendimiento Rural en Málaga para el periodo 2026-2027 cuentan con 21 participantes (14 mujeres y 7 hombres) y han apoyado ya en la creación de dos negocios y dos incorporaciones laborales. Este programa se desarrolla en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza y está cofinanciado por la Unión Europea y Fundación MAPFRE a través de la convocatoria Ayudas +RURAL 2025.