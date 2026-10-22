Benahavís reúne a cuatro Premios Planeta e inaugura una plaza para celebrar los 75 años del galardón

Benahavís ha celebrado hoy miércoles una jornada dedicada a la literatura con motivo del 75.º aniversario del Premio Planeta, que ha culminado con la inauguración de la nueva Plaza Premio Planeta y un encuentro literario protagonizado por cuatro autores galardonados con este prestigioso reconocimiento: Clara Sánchez, Luz Gabás, Javier Sierra y Lorenzo Silva. El coloquio, celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento, ha estado moderado por el periodista y comunicador Jesús Vigorra.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Benahavís a través de su Delegación de Cultura, en colaboración con Grupo Planeta, ha rendido homenaje a la trayectoria de uno de los premios más reconocidos del panorama editorial español y a su contribución a la literatura durante más de siete décadas.

La jornada ha comenzado con la inauguración oficial de la Plaza Premio Planeta, situada en el entorno del Mirador de la Policía Local. Este nuevo espacio público nace como reconocimiento a la historia del galardón y a su vinculación con la promoción de la lectura y la literatura.

«Benahavís celebra la cultura y en especial la literatura. Es para nosotros un honor poder nombrar esta plaza Premio Planeta y afianzar el trabajo que se realiza para que Benahavís sea también un destino cultural», declara el Muy Ilustre alcalde de Benahavís, José Antonio Mena.

A continuación, los asistentes han podido recorrer una exposición conmemorativa dedicada a repasar la historia del Premio Planeta y sus principales hitos. La jornada ha incluido también la entrega de libretos de recuerdo, concebidos como testimonio de esta celebración.

Cuatro autores galardonados repasan 75 años de historia literaria

Uno de los momentos centrales de la programación ha sido el coloquio «75 años del Premio Planeta: trayectoria, evolución y legado», que ha reunido a cuatro escritores cuya trayectoria está vinculada al galardón.

«Siento una enorme emoción y creo que es la misma que sentiría nuestro fundador, el sevillano José Manuel Lara Hernández, un andaluz emprendedor y con un empuje extraordinario. Cuando creó el Premio Planeta, seguramente imaginaba un proyecto muy grande, aunque no sé si podía llegar a prever hasta dónde llegaría. Para nosotros, que un pueblo como Benahavís dedique una plaza a nuestro premio es motivo de enorme orgullo y satisfacción», afirmó Carles Crehueras, director de Relaciones Institucionales de Grupo Planeta.

Clara Sánchez, Premio Planeta 2013 por El cielo ha vuelto; Lorenzo Silva, ganador en 2012 por La marca del meridiano; Javier Sierra, distinguido en 2017 por El fuego invisible; y Luz Gabás, ganadora en 2022 por Lejos de Luisiana, han compartido sus perspectivas sobre la evolución del premio, los cambios experimentados por la literatura y la industria editorial, los hábitos de lectura y el legado cultural de esta distinción.

«El pueblo es precioso; no lo conocía. Me lo imaginaba blanco y escalonado. Que, además, se rinda homenaje a la literatura, que es también un homenaje a la cultura, y que se invite a varios autores premiados a inaugurar esta plaza es un privilegio, es miel sobre hojuelas», dice emocionada Clara Sánchez.

«Llevo muchos años recorriendo distintos lugares de España y me encanta comprobar que todavía hay espacio para la sorpresa y la máxima ilusión. Me parece una iniciativa fantástica. La plaza está preciosa y la idea de los paneles con todos los premios Planeta es emocionante y emotiva; me pone los pelos de punta. Formar parte de todo esto es, desde luego, algo inolvidable», expresa Luz Gabás.

«Lo que estamos haciendo es recuperar algo muy antiguo, lo que los griegos llamaban la eponimia: dar el nombre de personas o momentos ilustres a espacios geográficos, a lugares permanentes, para que perduren en la memoria. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí: construyendo eponimia, dando un sentido de permanencia a algo que, en realidad, es eterno, como la literatura. Me parece un vínculo mágico y fantástico que, además, Benahavís haya regalado al Premio Planeta un mirador hacia las estrellas», explica Javier Sierra.

«No conocía el pueblo, y tiene delito, porque mi familia es malagueña y conozco casi toda la provincia. Esta visita me permite subsanar una omisión imperdonable. La verdad es que siempre me resulta muy gratificante comprobar que alguien tiene la idea de articular y tejer la ciudad con la cultura; de utilizar la pintura, la lectura, la fotografía, el cómic y la creatividad como parte del tejido de una comunidad. Siempre que me llaman para una iniciativa como esta, tengo el deber de acudir. No todo el mundo apuesta por la cultura como parte sustancial del tejido ciudadano y, en este caso, al apostar por el Premio Planeta, que me une a los compañeros que están aquí esta tarde, no podía faltar», afirma Lorenzo Silva.

El encuentro ha permitido acercar al público la experiencia de cuatro autores que conocen de primera mano la relevancia del Premio Planeta. Dos de los participantes forman parte, además, del jurado del galardón, lo que ha aportado al coloquio distintas perspectivas sobre el certamen, sus criterios literarios y su papel en el sector editorial.

La conversación ha estado moderada por Jesús Vigorra, periodista y comunicador con una amplia trayectoria en el ámbito cultural.

Benahavís refuerza su apuesta por la cultura y la lectura

Con esta jornada, Benahavís refuerza su compromiso con la difusión de la literatura y la creación de espacios de encuentro en torno a los libros y las ideas. La inauguración de la Plaza Premio Planeta convierte el reconocimiento a la historia del galardón en un legado permanente para el municipio y en una invitación a acercarse a la lectura.

La celebración del 75.º aniversario del Premio Planeta ha reunido así patrimonio cultural, divulgación y diálogo literario en una propuesta abierta a vecinos, visitantes y amantes de la literatura.

En palabras de Ángeles Mena, concejal de cultura del ayuntamiento de Benahavís: «Estamos muy orgullosos de que la trayectoria de la Delegación de Cultura desemboque en eventos como este, en el que celebramos la grandeza de la literatura de la mano de una editorial como Planeta, homenajeando a los galardonados de su célebre premio y nombrando una plaza en su honor».