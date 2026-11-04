El Soho celebra el arte y la creatividad en la segunda edición del Festival Cultural 'Sohoarte'

El emblemático Barrio de las Artes de Málaga se prepara para vestirse de gala. La Asociación Literaria Generación del 22, en colaboración con la Asociación de empresarios del Soho y el Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga, han presentado de forma oficial el cartel de SohoARTE: II Festival Cultural del Soho, una cita que nace con la vocación de convertirse en un referente cultural de la ciudad.

El festival tendrá lugar el próximo sábado 7 de noviembre de 2026, en horario ininterrumpido de 11:00 h a 19:00 h, y su epicentro será la Explanada del CAC (Centro de Arte Contemporáneo) de Málaga, junto a calle Alemania.

Bajo el lema "Un día para celebrar el arte en todas sus formas", SohoARTE reunirá en un mismo espacio exterior cuatro grandes pilares creativos: literatura, pintura, cerámica y música. El objetivo principal es democratizar el acceso a la cultura y sacar el talento local a la calle, permitiendo la interacción directa entre los expositores y el público.

La jornada contará con una variada agenda de acceso libre y gratuito diseñada para dinamizar el barrio y atraer tanto a familias como a amantes del arte:

Talleres creativos: Espacios prácticos donde los asistentes podrán experimentar con distintas técnicas.

Cuentacuentos: Sesiones dedicadas al fomento de la lectura y la imaginación para los más pequeños (y los no tan pequeños).

Exposición artística y Muestra escultórica: Galerías al aire libre que exhibirán el trabajo de pintores y escultores de la región.

Desde la organización destacan que el festival es una oportunidad única para reivindicar la identidad del Soho como el verdadero "Barrio de las Artes" de Málaga, fusionando la tradición literaria de colectivos como la Generación del 22 con las nuevas vanguardias urbanas y plásticas.