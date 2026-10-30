HLA Hospital Universitario El Ángel acoge el XXIII Curso Internacional de Hipospadias

HLA Hospital Universitario El Ángel culmina con éxito el XXIII Curso Internacional de Hipospadias, Uretra y Reconstrucción Genital, organizado por el Colegio de Médicos de Málaga (COMMálaga), a través de su Escuela de Urología Pediátrica y Fetal y en colaboración con el hospital, que ha sido su sede en los últimos cuatro años. La edición de este año ha registrado la mayor convocatoria de su historia, con 21 alumnos, entre urólogos, cirujanos pediátricos y médicos residentes llegados de distintos países, que durante toda la semana han seguido cada intervención en tiempo real desde el salón de actos del hospital.

“Que un curso de este prestigio internacional crezca año tras año en nuestro centro es un motivo de orgullo. Esta colaboración es fruto del trabajo de un equipo humano capaz de afrontar casos de esta complejidad con las máximas garantías”, señala el Dr. Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

El COMMálaga es el impulsor de esta cita formativa, que alcanza su vigésimo tercera edición dentro de la oferta docente de su Escuela de Urología Pediátrica y Fetal, dirigida por el Dr. Manuel García Mérida. “Para el Colegio, la formación continuada es un compromiso con los pacientes. Este curso demuestra lo que se consigue cuando una institución colegial y un hospital comparten ese objetivo: cirugía real, docentes de prestigio internacional y cada año más especialistas que eligen Málaga para formarse”, destaca la Dra. María José Llamas Centeno, coordinadora del curso por parte del COMMálaga.

Casos de alta complejidad

El programa quirúrgico ha incluido seis intervenciones de hipospadias, primarias y reintervenciones, y por primera vez dos cirugías de síndrome adrenogenital (hiperplasia suprarrenal congénita), una alteración hormonal de origen genético que puede modificar el desarrollo de los genitales y cuyo abordaje exige una valoración multidisciplinar e individualizada. La hipospadias, por su parte, es una malformación congénita de los recién nacidos varones en la que el orificio de la uretra no se sitúa en la punta del pene.

“Este año hemos afrontado casos especialmente complejos, como los de síndrome adrenogenital, que exigen una planificación minuciosa y un equipo muy experimentado. Que los alumnos hayan podido seguirlos en directo, desde la consulta previa hasta la revisión posquirúrgica, es lo que da a este curso su valor”, explica el Dr. Moisés Mieles Cerchar, urólogo pediátrico en HLA Hospital Universitario El Ángel y coordinador del curso.

Intervenciones de este nivel solo son posibles con un área quirúrgica de primer nivel y un equipo coordinado al detalle. Junto a los cirujanos, en cada cirugía han participado los anestesistas, el personal de enfermería y los auxiliares de quirófano de HLA Hospital Universitario El Ángel, responsables de la seguridad y el cuidado de los pacientes pediátricos antes, durante y después de cada intervención. El sistema de streaming quirúrgico del hospital retransmite cada procedimiento al salón de actos, lo que permite a los alumnos observar cada detalle y plantear sus dudas sin interferir en la dinámica del quirófano, y ha hecho posible ampliar un número de plazas que antes limitaba el espacio físico.

El docente principal del curso es el Dr. Rafael Gosálbez, del Nicklaus Children's Hospital de Miami y referente internacional en urología pediátrica reconstructiva: “Operar aquí ha sido, un año más, un privilegio. Detrás de cada intervención hay un equipo de anestesia, enfermería y auxiliares extraordinario, que trabaja con una precisión y una coordinación que nos permiten centrarnos en enseñar”. Completan el equipo docente los doctores Antonio Recober y Javier Machuca, con la colaboración del Dr. Adolfo Garrido.