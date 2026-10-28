Un proyecto europeo que ha facilitado el empleo de 30 jóvenes con discapacidad presentará sus resultados en Málaga

El próximo viernes 13 de noviembre, el Rectorado de la Universidad de Málaga se convertirá en un punto de encuentro europeo para debatir cómo mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes con discapacidad. La conferencia internacional Youth, Employment and Disability: Towards More Inclusive Futures reunirá a investigadores, representantes de instituciones, organizaciones sociales y profesionales del empleo para presentar soluciones innovadoras que favorezcan la inclusión laboral.

El encuentro, que se celebrará entre las 9:00 y las 14:00 horas, forma parte del proyecto europeo NEVI-EVY (NEETcraft Initiative: Innovations for Empowering Youth with Disabilities), cofinanciado por la Unión Europea a través de la iniciativa Social Innovation+.

Una metodología que ya ha contribuido a generar oportunidades de empleo

Uno de los principales resultados del proyecto ha sido la incorporación al mercado laboral de 30 jóvenes con discapacidad de entre 19 y 29 años en Polonia y Eslovenia, gracias a las experiencias piloto desarrolladas en el marco de NEVI-EVY.

Los participantes han accedido a empleos en diferentes ámbitos profesionales, como administración, contabilidad, informática, comercio y otros servicios, mediante la aplicación de una metodología innovadora denominada Job Crafting.

Este enfoque propone adaptar las tareas, las condiciones y la organización del trabajo a las capacidades, necesidades y aspiraciones individuales, favoreciendo la participación activa de las personas en su proceso de incorporación laboral.

Los resultados de estas experiencias, junto con las investigaciones realizadas sobre la situación de los jóvenes con discapacidad en Europa, servirán de base para debatir nuevas propuestas de intervención y políticas públicas de empleo.

Un laboratorio participativo para sensibilizar sobre discapacidad

La conferencia incluirá un Social Lab, desarrollado con la colaboración de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, que ofrecerá a los participantes una experiencia práctica de sensibilización sobre discapacidad y accesibilidad.

Mediante actividades participativas y recursos de simulación, los asistentes podrán aproximarse a determinadas barreras físicas y sensoriales, favoreciendo la reflexión sobre la necesidad de construir entornos más accesibles e inclusivos.

La jornada contará también con una exposición de pósteres científicos y profesionales, sesiones de presentación de resultados y espacios de debate e intercambio de experiencias entre investigadores y representantes de instituciones y organizaciones sociales.

«La inclusión laboral también exige transformar los entornos de trabajo»

Mariano Soler Porta, investigador del proyecto NEVI-EVY, profesor de la Universidad de Málaga y vicepresidente del Observatorio Europeo de Juventud Rural (EURYO), destaca la importancia de modificar el enfoque tradicional de la inclusión laboral.

«Uno de los grandes retos de la inclusión laboral no consiste únicamente en facilitar que los jóvenes con discapacidad encuentren un empleo, sino en conseguir que los propios entornos laborales se adapten a sus capacidades, necesidades y aspiraciones. Desde NEVI-EVY estamos investigando y desarrollando herramientas innovadoras que pueden contribuir a transformar la manera en que entendemos la inclusión», señala.

El investigador subraya asimismo el valor de la cooperación europea: «Queremos que los resultados de este proyecto no se queden únicamente en el ámbito de la investigación. Nuestro objetivo es que puedan trasladarse a las políticas públicas, a los servicios de empleo y a las empresas, generando oportunidades reales para jóvenes que todavía encuentran importantes barreras para incorporarse al mercado laboral».

Málaga como punto de encuentro para la innovación social europea

La conferencia se celebra con la colaboración de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, y cuenta con la participación del Observatorio Europeo de Juventud Rural (EURYO), socio del consorcio internacional NEVI-EVY.

El proyecto reúne a organizaciones de Polonia, Eslovenia y Portugal y combina la investigación científica con el desarrollo de herramientas prácticas para mejorar las oportunidades profesionales de los jóvenes con discapacidad.

La celebración de esta conferencia en Málaga pretende impulsar el intercambio de experiencias y reforzar la colaboración entre universidades, instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas, contribuyendo a construir un mercado laboral más inclusivo.

Información de la conferencia