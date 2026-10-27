El Castillo Sohail de Fuengirola acoge la mayor feria del juguete y coleccionismo de Andalucía con más de 55 expositores

El Castillo Sohail de Fuengirola se convertirá los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre en el punto de encuentro para los amantes de los juguetes, el coleccionismo y la cultura pop con la celebración de la mayor feria del juguete y coleccionismo de Andalucía. Durante todo el fin de semana, este emblemático enclave de la Costa del Sol reunirá a aficionados, coleccionistas y familias en un evento que combinará nostalgia, ocio y actividades para todas las edades.

Con más de 55 expositores procedentes de toda España y Portugal, la feria ofrecerá una amplia variedad de artículos para comprar, vender e intercambiar, desde juguetes antiguos y piezas customizadas hasta figuras de anime, LEGO, Playmobil y productos vinculados a la cultura pop. Los visitantes podrán encontrar también juguetes clásicos de marcas como Barbie, Nancy, Chabel, Nenuco y Action Man, junto con monedas, billetes, pins, cartas Pokémon, cromos de fútbol y camisetas históricas.

La propuesta permitirá así redescubrir algunos de los juguetes más emblemáticos de distintas generaciones, al tiempo que acercará las nuevas tendencias del coleccionismo a un público de todas las edades.

Halloween protagoniza la programación del sábado

La feria contará con una completa programación gratuita de actividades familiares, talleres y concursos que tendrá a Halloween como uno de sus principales protagonistas durante la jornada del sábado 31 de octubre.

A las 13:00 horas se celebrará un taller de slime especial Halloween, dirigido a niños a partir de cinco años y con un aforo limitado a 15 participantes. Posteriormente, a las 14:00 horas, tendrá lugar un taller creativo de elaboración de jarrones con flores utilizando materiales reciclados, con capacidad para 20 niños.

La programación continuará a las 17:00 horas con la participación del invitado especial Ismael González, conocido como «Dora la Exploradora», que compartirá un encuentro de risas y fotografías con los asistentes.

A las 18:00 horas llegará uno de los momentos más esperados de la jornada: el concurso de disfraces de Halloween, que contará con dos categorías de premios. Los participantes de hasta 15 años podrán optar a un lote de juguetes valorado en 100 euros, mientras que los concursantes a partir de 16 años competirán por un cheque regalo de 100 euros para gastar en la propia feria.

La jornada concluirá con una sesión musical a cargo de DJ Xavi, que a partir de las 19:00 horas ambientará el recinto con música de terror. Además, durante el sábado se organizarán torneos de juegos de cartas coleccionables como Lorcana y Magic: The Gathering, cuyos horarios podrán consultarse en las redes sociales del evento.

Intercambio de cromos y campeonatos de juegos tradicionales

El domingo 1 de noviembre, el coleccionismo volverá a cobrar protagonismo con una gran quedada de intercambio de cromos y cartas, que se desarrollará de 12:00 a 16:00 horas. El encuentro reunirá a aficionados de distintas edades interesados en completar sus colecciones, intercambiar repetidos y encontrar piezas difíciles de conseguir.

La actividad estará abierta a coleccionistas de diferentes temáticas, como fútbol, Pokémon, Stranger Things, K-pop, Lorcana y One Piece, entre otras. Además, los 25 primeros participantes que acudan con su álbum para intercambiar recibirán dos sobres de cromos de LaLiga Este de regalo.

La jornada dominical incorporará también dos competiciones dirigidas a los aficionados a los juegos de mesa. A las 12:30 horas tendrá lugar el I Campeonato de Puzzles Ciudad de Fuengirola, mientras que a las 13:30 horas se celebrará el I Campeonato de Parchís Ciudad de Fuengirola. Ambas actividades requerirán inscripción previa a través del correo aasclick@hotmail.com.

Durante los dos días, los visitantes podrán disfrutar igualmente de una zona dedicada a los juegos clásicos de los años 80 y 90, con propuestas como Simón, Tragabolas, Monopoly, Parchís y La Oca, entre otros, recuperando algunos de los entretenimientos más populares de varias generaciones.

La feria se celebrará en el Castillo Sohail, situado en la calle Tartesios de Fuengirola, con entrada gratuita para todos los visitantes. El horario será de 11:00 a 21:00 horas el sábado 31 de octubre y de 11:00 a 20:00 horas el domingo 1 de noviembre.

Datos del evento