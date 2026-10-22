Starlite anuncia en Miami el regreso de Billboard No.1s a Madrid por segundo año consecutivo

Billboard No.1s volverá a Madrid de la mano de STARLITE por segundo año consecutivo, tras la histórica primera edición celebrada en España en 2025. El anuncio se ha producido hoy en Billboard Latin Music Week, en Miami, durante el encuentro “Starlite & Billboard No.1s: Madrid”, en el que Sandra García-Sanjuán, cofundadora y presidenta ejecutiva de Grupo Starlite, ha compartido escenario con Leila Cobo, Co-Chief Content Officer de Billboard.

El regreso de Billboard No.1s a Madrid da continuidad a la alianza iniciada en 2025, cuando STARLITE acogió por primera vez este formato de Billboard fuera de Estados Unidos y en español, convirtiendo a España en escenario de un encuentro de referencia para la industria de la música en español y situando a Madrid en el mapa internacional de esta industria.

BILLBOARD NO.1S

Billboard No.1s es uno de los formatos de referencia de Billboard dedicado a reconocer y celebrar a los grandes protagonistas de las listas musicales, reuniendo a artistas, compositores, productores, ejecutivos y otros profesionales que están detrás de los grandes éxitos de la música.

Su llegada a Madrid en 2025 supuso además un hito para el propio formato, al celebrarse por primera vez fuera de Estados Unidos e íntegramente en español, situando a España como un nuevo punto de encuentro para la industria de la música en español.

La nueva edición refuerza la relación entre STARLITE y Billboard y consolida el papel de STARLITE como plataforma internacional capaz de conectar talento, industria, marcas y audiencias entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El regreso de Billboard No.1s se suma además a otros hitos recientes de esta vocación internacional, como la celebración en 2026 de la primera edición europea de Premios Juventud desde Starlite Marbella, que permitió conectar desde España las industrias musicales y audiovisuales de ambos lados del Atlántico.

“La música tiene un poder único: hacer que personas y culturas distintas se encuentren. En STARLITE siempre hemos querido convertir ese encuentro en algo más: una experiencia humana que genere vínculos y oportunidades. Por eso trabajamos para acompañar a los artistas y tender puentes entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Que Billboard No.1s vuelva a Madrid nos permite reunir a artistas y profesionales de la industria, generar nuevas conexiones y abrir oportunidades para que sus historias lleguen a más personas, gracias a nuestras alianzas internacionales con Atresmedia, Billboard y TelevisaUnivision”

SANDRA GARCÍA-SANJUÁN, RECONOCIDA POR BILLBOARD Y FORBES

El anuncio llega además en un momento especialmente relevante para Sandra García-Sanjuán, recientemente incluida en Latin Power Players 2026 de Billboard, una de las principales listas de referencia de la industria musical latina. Su inclusión reconoce su trayectoria y, especialmente, su capacidad para conectar talento, marcas y mercados a ambos lados del Atlántico.

A este reconocimiento se suma su nueva inclusión en “Las 100 mujeres más influyentes de España 2026” de Forbes Women, que vuelve a destacar su trayectoria al frente de STARLITE y la evolución de la compañía como plataforma internacional de cultura, talento y entretenimiento.

Con este regreso, STARLITE y Billboard vuelven a situar a Madrid como punto de encuentro de la música en español, dando continuidad a una alianza que conecta talento, industria y audiencias entre Europa y América y reforzando la posición de España como territorio de proyección internacional para la música en español.